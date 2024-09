Terremoto con epicentro al largo di Trapani di magnitudo 4.1: la scossa avvertita anche a Marsala e Mazara

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Scossa di terremoto con epicentro al largo di Trapani, in Sicilia, nelle acque del Tirreno meridionale. Il sisma, di magnitudo 4.1, è stato avvertito nella città antistante all’epicentro, ma anche a Marsala, Mazara del Vallo e nelle Egadi.

Il terremoto al largo di Trapani, in Sicilia

La scossa, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è avvenuto alle 5 del mattino di sabato 21 settembre.

L’epicentro è stato registrato a una profondità di 1,2 Km.

Il terremoto sarebbero stato avvertito anche a Palermo, da cui arrivano alcune segnalazioni.

Niente danni a persone o cose

Il sisma avrebbe causato solo un po’ di comprensibile spavento tra i residenti, svegliati di prima mattina.

Al momento, infatti, non si registrano danni a persone o cose.

Cosa fare (e cosa non fare) in caso di terremoto

I vademecum della Protezione civile e quello della Croce rossa italiana si basano sul sapere cosa fare prima, dopo e durante il sisma, a seconda del fatto se si sia all’aperto o al chiuso. In entrambi i casi bisogna raggiungere al più presto le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale. Ma ci sono altri comportamenti che servono a salvaguardare l’incolumità altrui: evitare di utilizzare il telefono per non intasare le linee e non prendere l’auto per lasciare le strade libere per ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine.

Il modo migliore di affrontare un terremoto è certamente quello di essere preparati, a maggior ragione se si vive in un’area ad alto rischio sismico: a casa non dovrebbe mai mancare un kit d’emergenza composto da una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore. Tutti i membri della famiglia devono sapere dove si trova il kit.

Bisogna sapere dove si chiudono i rubinetti di gas e acqua e l’interruttore generale della luce. Armadi e librerie più alte e pesanti vanno fissati al muro con viti e tasselli. I complementi d’arredo più pesanti come vasi o statuette non vanno tenuti sulle mensole più alte.

Il terremoto a San Costantino Albanese (Potenza)

Lo scorso venerdì 13 settembre, poco prima delle 7, un’altra scossa di terremoto è stata registrata a San Costantino Albanese, in provincia di Potenza, in Basilicata.

L’epicentro è stato localizzato nel Comune cosentino nei pressi del Pollino, a una profondità di circa 294 chilometri.