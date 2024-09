Scossa di terremoto a San Costantino Albanese vicino Potenza di magnitudo 3.3: la situazione in Basilicata

Scossa di terremoto a San Costantino Albanese vicino a Potenza. Il sisma, di magnitudo 3.3, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) venerdì 13 settembre, poco prima delle ore 7.

Le scossa di terremoto è stata registrate dall’Ingv alle 6:55, a una profondità di circa 294 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato a San Costantino Albanese, nei pressi del Pollino, a una ottantina di chilometri da Potenza.

Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.

Quali sono i comuni entro 20 km dall’epicentro

entro i 20 km dall'epicentro del terremoto ci sono i seguenti comuni:

San Costantino Albanese (Potenza)

San Paolo Albanese (Potenza)

Terranova di Pollino (Potenza)

Cersosimo (Potenza)

Noepoli (Potenza)

Francavilla in Sinni (Potenza)

Alessandria del Carretto (Cosenza)

San Severino Lucano (Potenza)

Chiaromonte (Potenza)

Senise (Potenza)

San Giorgio Lucano (Matera)

Fardella (Potenza)

Oriolo (Cosenza)

San Lorenzo Bellizzi (Cosenza)

Teana (Potenza)

Episcopia (Potenza)

Castroregio (Cosenza)

Viggianello (Potenza)

Calvera (Potenza)

Plataci (Cosenza)

Nocara (Cosenza)

Albidona (Cosenza)

Cerchiara di Calabria (Cosenza)

Cosa fare (e cosa non fare) in caso di terremoto

I vademecum della Protezione civile e quello della Croce rossa italiana si basano sul sapere cosa fare prima, dopo e durante il sisma, a seconda del fatto se si sia all’aperto o al chiuso. In entrambi i casi bisogna raggiungere al più presto le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale. Ma ci sono altri comportamenti che servono a salvaguardare l’incolumità altrui: evitare di utilizzare il telefono per non intasare le linee e non prendere l’auto per lasciare le strade libere per ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine.

Il modo migliore di affrontare un terremoto è certamente quello di essere preparati, a maggior ragione se si vive in un’area ad alto rischio sismico: a casa non dovrebbe mai mancare un kit d’emergenza composto da una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore. Tutti i membri della famiglia devono sapere dove si trova il kit.

Bisogna sapere dove si chiudono i rubinetti di gas e acqua e l’interruttore generale della luce. Armadi e librerie più alte e pesanti vanno fissati al muro con viti e tasselli. I complementi d’arredo più pesanti come vasi o statuette non vanno tenuti sulle mensole più alte.

È bene conoscere la classificazione sismica del proprio comune e i piani d’emergenza comunali, che sono consultabili sul sito internet della città in cui si risiede.

Cosa fare se ti trovi al chiuso

trova un riparo

cerca una porta inserita in un muro portante e riparati lì, oppure mettiti sotto a una trave o sotto a un tavolo robusto

e riparati lì, oppure mettiti sotto a una trave o sotto a un tavolo robusto allontanati da mobili , lampadari pesanti, specchi a parete e da tutto ciò che può staccarsi e caderti addosso

, lampadari pesanti, specchi a parete e da tutto ciò che può staccarsi e caderti addosso se devi uscire evita l’ascensore , perché può bloccarsi

, perché può bloccarsi anche le scale sono pericolose , perché possono crollare

, perché possono crollare se si decide di uscire, proteggersi i piedi: la strada potrebbe essere piena di vetri infranti

Cosa fare se sei all’aperto

è bene allontanarsi da edifici , ponti e linee elettriche

, ponti e linee elettriche meglio stare lontani da terreni franosi perché potrebbero crearsi smottamenti

su spiagge e sui bordi dei laghi c’è il rischio di tsunami o onde anomale

o onde anomale individuare i feriti e tenersi pronti a segnalare ai soccorritori i casi che necessitano di cure, ma senza toccare o spostare i feriti