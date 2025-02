Terremoto alle Eolie, Cartabellotta avverte: “La natura si ribella al Ponte”, la reazione di Salvini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellottaha commentato il terremoto che ha scosso la Sicilia con un post sul Ponte sullo Stretto di Messina, che ha causato la reazione indignata del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Cartabellotta contro il Ponte sullo Stretto

Il presidente della fondazione per la promozione della ricerca scientifica Gimbe Nino Cartabellotta ha commentato il terremoto che ha scosso l’arcipelago delle Eolie nella giornata dell’8 febbraio con un riferimento al Ponte sullo Stretto di Messina.

La grande opera nascerà a pochi chilometri dall’epicentro del sisma ed è stata criticata proprio per la sua capacità di resistere ai terremoti in una zona molto soggetta agli effetti dei movimenti tellurici.

Fonte foto: ANSA Un concept del Ponte sullo Stretto

“È la natura che si ribella al Ponte sullo Stretto” ha dichiarato Cartabellotta, in un post sul social network X (già Twitter), che ha subito causato la reazione di uno dei politici che più spingono per la realizzazione dell’opera, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Il botta e risposta con Salvini

Salvini ha definito “disgustoso” il commento di Cartabellotta: “Onnisciente questo “scienziato”, dal Covid ai terremoti in un attimo” ha scritto, sempre su X, il vicepremier.

Cartabellotta ha però immediatamente risposto a Salvini, definendo il Ponte sullo Stretto di Messina un “sogno”, che il ministro vorrebbe asservire alla realtà:

“Onorevole Salvini, asservire la realtà ai nostri sogni è affascinante, ma la realtà non firma contratti. Tipo quelli che finanziano progetti e studi di fattibilità del Ponte sullo Stretto, per concludere poi che non conviene a nessuno“ha detto il presidente della fondazione Gimbe.

Il terremoto delle Eolie

Alle 16:19 dell’8 febbraio un terremoto di magnitudo molto intensa, 4,8 gradi sulla scala Richter, è stato avvertito tra Sicilia e Calabria. L’epicentro era sull’isola di Alicudi, nell’arcipelago delle Eolie.

La scossa è avvenuta in profondità nella crosta terrestre, ben 17 chilometri e, anche per questa ragione, non ha causato particolari danni agli edifici né alle persone. Si registrano solo alcuni controlli in una scuola di Cefalù, in provincia di Palermo.

“Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina che a sua volta è in stretto raccordo con il sindaco di Lipari, con il prefetto di Messina e con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per un primo e rapido monitoraggio di eventuali danni, che al momento non sono stati segnalati” ha dichiarato il presidente della Sicilia Renato Schifani.