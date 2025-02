Terremoto a Santorini in Grecia di magnitudo 4.8, lo sciame sismico continua: i turisti vanno via dall’isola

Prosegue lo sciame sismico nell’arcipelago del Dodecaneso, in Grecia, dove non lontano da Santorini si è verificato l’ennesimo terremoto: l’ultima scossa ha fatto registrare una magnitudo di 4.8 gradi, per una profondità di 9 km. L’epicentro, per la precisione, si è verificato nel tratto di mare compreso fra Santorini (ovest) e Anafi (est).

L’ultima scossa a Santorini

L’ultima scossa si è verificata alle 7:53 di martedì 4 febbraio, ora italiana. Solo pochi minuti prima, alle 7:09, si era verificata una nuova scossa, sempre di magnitudo 4.8.

E quella precedente era stata registrata nella notte fra il 3 e il 4 febbraio alle 3:46 fra la piccola isola disabitata di Anydros (a nord) e Anafi (a sud). Queste le esatte coordinate geografiche: latitudine 36.5260, longitudine 25.7350.

Fonte foto: ANSA

Residenti e visitatori di Santorini in coda con le loro auto verso il porto di Athinios, mentre lasciano l’isola a causa dell’aumento dell’attività sismica degli ultimi giorni

Turisti lasciano Santorini per lo sciame sismico

La vita nell’isola, nonostante lo sciame sismico in atto da giorni, procede con relativa normalità. Lavoratori stagionali e turisti, però, hanno scelto in gran parte di lasciare Santorini.

“Ci sono persone che hanno paura, è comprensibile; chi non ha obblighi immediati se ne va”, ha spiegato il sindaco di Santorini, Nikolaos Anastasios Zorzos. “Se ne vanno soprattutto i lavoratori edili stranieri e alcuni dei pochi turisti che abbiamo sull’isola, turisti che approfittano dei pacchetti invernali a basso costo”, ha aggiunto.

Lo sciame sismico a Santorini

Questa la frequenza delle scosse di terremoto nell’ultima settimana a Santorini e dintorni:

4 febbraio – magnitudo 4.8;

4 febbraio – magnitudo 4.8;

4 febbraio – magnitudo 5.0;

3 febbraio – magnitudo 4.6;

3 febbraio – magnitudo 4.8;

3 febbraio – magnitudo 4.7;

3 febbraio – magnitudo 4.5;

3 febbraio – magnitudo 4.8;

3 febbraio – magnitudo 4.8;

3 febbraio – magnitudo 4.7;

3 febbraio – magnitudo 4.9;

3 febbraio – magnitudo 4.9;

3 febbraio – magnitudo 4.9;

3 febbraio – magnitudo 4.6.

Ma dall’inizio dello sciame sismico, le scosse di terremoto sono state oltre 400. Gli scienziati sottolineano che l’attività sismica potrebbe durare per settimane.

E il presidente dell’Oasp (Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti), Efthimios Lekka, non esclude che possa verificarsi un terremoto di magnitudo superiore a 5 sulla scala Richter.

Le misure del governo

Il governo greco ha disposto una serie di misure preventive, fra le quali l’allestimento di tende da campo, l’invio di squadre di soccorso, la chiusura delle scuole, la cancellazione degli eventi pubblici al chiuso.

A turisti e residenti viene raccomandato di non guidare di fianco a pareti rocciose. Agli alberghi è stato prescritto di svuotare le piscine, dal momento che i movimenti dell’acqua potrebbero amplificare le scosse sismiche creando danni strutturali.