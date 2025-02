Il terremoto spaventa Santorini, lo sciame sismico mette in fuga i turisti dopo l'allarme

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La paura per il terremoto ha dato avvio alla grande fuga di turisti e residenti da Santorini, dove è in atto uno sciame sismico che da sabato scorso ha fatto crescere il livello di preoccupazione nell’isola greca. Mentre le scuole chiudono, si allestiscono tende d’emergenza e viene bloccato l’accesso in alcune zone, aumentano le persone in partenza e si corre ai ripari con voli supplementari.

Maxi esodo da Santorini per il terremoto

Lo sciame sismico che da alcuni giorni ha colpito Santorini non viene percepito come un evento ordinario dai residenti.

Ecco perché, nel timore di un imminente terremoto più devastante, o addirittura un’eruzione vulcanica, in moltissimi stanno cercando di abbandonare l’isola greca, in un clima di crescente allarme che coinvolge anche i turisti.

L’aumento delle scosse di terremoto ha provocato la fuga di massa da Santorini

La portata dell’esodo è tale che il governo è corso ai ripari, chiedendo disponibilità alla compagnia aerea Aegean di aumentare i voli di collegamento, per andare incontro alla crescente domanda di visitatori e lavoratori stagionali.

I soccorsi e le scuole chiuse

Per rispondere all’aumento delle scosse sismiche, il Ministero della Protezione Civile ha disposto l’invio, nel fine settimana, di una squadra composta da 26 operatori di emergenza sull’isola.

Il gruppo ha predisposto, in via precauzionale, un accampamento con tende in un’area aperta alla periferia di Fira.

Le autorità locali hanno esortato la popolazione a evitare zone rocciose, come le spiagge, per il pericolo di frane, e hanno imposto agli hotel e alle strutture turistiche di svuotare le piscine per non gravare sulla stabilità degli edifici.

A causa dell’intensa attività sismica che interessa le acque circostanti, oltre che a Santorini anche nelle isole di Anafi, Ios e Amorgos, situate nell’arcipelago delle Cicladi, le scuole resteranno chiuse fino a venerdì per motivi di sicurezza.

Lo sciame sismico e l’eruzione di Santorini

L’area marina compresa tra Santorini e Amorgos sta vivendo un’intensificazione dell’attività sismica, con la rilevazione di circa 200 terremoti con magnitudo superiore a 3.0 sulla scala Richter, con un sisma di 4.9 gradi verificatosi al mattino di lunedì.

Ad alimentare la preoccupazione anche la memoria storica. Santorini, infatti, fu teatro di una delle più violente eruzioni della storia, avvenuta tra il 1627 e il 1600 a.C., che ne cambiò profondamente la conformazione.

In una nota ufficiale, il ministero ha confermato che “l’attività sismica è in aumento” e ha sottolineato che un team di esperti sta monitorando costantemente la situazione, analizzando i dati raccolti per aggiornare le misure di prevenzione.