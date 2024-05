Terremoto zona Salerno di magnitudo 3.0, epicentro a Ricigliano: Ingv segnala di scia scosse in tutto il Sud

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scia di scosse in tutto il Sud della penisola italiana. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato più di 4 eventi sismici di bassa entità che disegnano i confini di Sicilia, Calabria e Campania. L’ultimo evento è il terremoto a Ricigliano, in provincia di Salerno. Secondo gli esperti, considerata la zona sismicamente attiva, si tratta di un evento normale e che non deve generare allarme.

Terremoto a Salerno

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nella zona di Ricigliano in provincia di Salerno. Si sono verificate due scosse, una verso le 15:00 del pomeriggio e un’altra due ore dopo, alle 17:00. Le coordinate geografiche sono (lat, lon) 40.7030, 15.4860, con una profondità di 6 km.

Gli esperti tranquillizzano la popolazione e ricordano come la zona di Salerno sia da sempre attiva. Le scosse non sono una novità e la bassa magnitudo non ha causato danni a cose o persone. Per questo non è stata necessaria alcuna evacuazione e, a parte qualche timore tra i residenti di Rocigliano, tutto è tornato alla normalità.

Scia di scosse: la situazione a Siracusa

Una scossa nella giornata del 27 maggio si era già verificata, ma nella Sicilia orientale. L’Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 2.0 verso le 12:23.

La localizzazione esatta è nel distretto dei Monti Iblei, nella zona Sud della Provincia di Siracusa e il Ragusano. Non si registrano danni neanche per le successive scosse, seppur poco più forti (fino a 2,7 di magnitudo) che hanno colpito ancora la costa Siracusana e la costa siciliana Nord-orientale, nelle vicinanze di Messina.

Prima scossa della giornata: magnitudo 2.1 a Melissa

Ancor prima, nella notte tra il 26 e il 27 maggio, due scosse hanno colpito la provincia di Crotone (un fenomeno simile a quello registrato lo scorso 24 maggio). In particolare è la zona di Melissa ad aver percepito maggiormente il terremoto lieve di magnitudo 2.1.

L’epicentro è stato segnalato a 3 chilometri da Melissa e a 29 chilometri da Crotone, a una profondità di circa 27 metri.