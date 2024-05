Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a Cirò in provincia di Crotone: la terra trema anche in Calabria

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Calabria.

Crotone, terremoto di magnitudo 4.0 a Cirò: persone scese in strada

L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri dal centro abitato dal comune di Cirò, in provincia di Crotone, ad una profondità di 23 chilometri. Diverse le persone che sono scese in strada.

La terra ha tremato alle 19.35 di venerdì 24 maggio. La scossa è stata avvertita in diverse zone calabresi tra cui, oltre ovviamente a Cirò, Crucoli, Melissa, Carfizzi, Umbriatico, San Nicola dell’Alto e Cirò Marina.

Fonte foto: ANSA

Le zone in cui è stato avvertito il sisma

Segnalazioni anche da Catanzaro e Cosenza. “Io sono a Lamezia. E ho sentito tremare la terra”, ha scritto un utente su X.

“Leggerissima, ma l’ho sentita anche io, a Cosenza”, la testimonianza di un altro internauta.

C’è anche chi ha riferito di aver sentito il divano muoversi a Lecce: “Allora non mi sono sbagliata”. Avvertito il sisma anche in altre zone della Puglia, quali Taranto e Gallipoli.

La Sala Operativa Regionale della Calabria della Protezione Civile ha reso noto di essere in contatto con i comuni interessati.

Il sisma avvertito in Puglia con epicentro nel Mar Ionio

Quello in Calabria non è stato il solo terremoto di una certa intensità registrato in Italia venerdì 24 maggio. All’alba, alle ore 5.29 del mattino, una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata nel Mar Ionio settentrionale tra Grecia e Italia.

Il sisma con epicentro in mare è stato distintamente avvertito anche in Puglia. In particolare l’epicentro è stato individuato al largo della costa dell’isola greca di Corfù (ipocentro ad una profondità di 10 chilometri).

Nel frattempo continua a preoccupare lo sciame sismico che sta interessando da settimane l’area dei Campi Flegrei a Napoli.

L’ultima scossa di un certo rilievo 3.6 di magnitudo (dopo quella di magnitudo 4.4 del 20 maggio, la più forte degli ultimi decenni), risale al 22 maggio.