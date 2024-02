Terremoto a Marradi in provincia di Firenze di magnitudo 3.5: persone in strada, segnalazioni e testimonianze

Scossa di terremoto a Marradi (Firenze) poco prima delle ore 13 di sabato 17 febbraio 2024. Il sisma è stato rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ed è stata stimata una magnitudo 3.5.

L’epicentro è stato individuato precisamente a cinque chilometri da Marradi, nell’Alto Mugello, a una profondità di circa 5 chilometri.

Terremoto con epicentro a Marradi in provincia di Firenze

“Nessuna segnalazione di danni al 112 da Marradi”. Lo scrive in un post diffuso sui social il governatore della Toscana Eugenio Giani.

“Sono in contatto con il sindaco di Marradi Tommaso Triberti che mi ha confermato l’attuale non rilevazione di danni, segnatala presenza di cittadini fuori dalle case”, ha aggiunto il governatore della Toscana.

Il terremoto è stato avvertito anche in diverse zone del versante romagnolo.

Cittadini in strada

“La gente è scesa in strada di corsa”, rendono noto dal Comune di Marradi, “dopo il rumore della scossa, che è stato breve ma secco, come un’esplosione”.

Sempre dal comune: “Per ora però non sono arrivate chiamate né per danni né per motivi di panico. Non stiamo pensando per il momento ad attrezzare luoghi di accoglienza per la notte. Purtroppo i cittadini di Marradi sono abituati ad avvertire terremoti, vediamo nelle prossime ore cosa accadrà”.

Segnalazioni e testimonianze: dove è stata avvertita la scossa

Molte persone, tramite i propri profili social, hanno testimoniato di aver avvertito distintamente il sisma.

Ci sono state segnalazioni da Casola Valsenio (Ravenna). Un utente ha assicurato di aver sentito “bene” il sisma, riferendo che “hanno tremato tutti i vetri del capannone (siamo a 290 metri sopra il livello del mare)”.

Segnalazioni anche da Predappio e Sarsina (Forlì -Cesena), dalla città di Cesena, da quella di Prato, dai comuni di Montebonello (Firenze) e Borgo San Lorenzo (Firenze).

Il 18 settembre dell’anno scorso Marradi era già stata colpita da una scossa con magnitudo 4.9. Si erano registrati danni a vari edifici, oltre a pesanti disagi per la circolazione ferroviaria (la linea alta velocità Firenze – Bologna era stata sospesa).

Inoltre in Toscana la circolazione venne sospesa in via precauzionale sulle linee Borgo San Lorenzo-Pontassieve, tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. In alternativa fu attivato il servizio sostitutivo.