Teo Mammucari contro Francesca Fagnani a Belve, la puntata andrà in onda: la decisione a sorpresa della Rai

Andrà regolarmente in onda l’intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari per “Belve“: questa la decisione della tv pubblica, dopo che durante la registrazione della puntata Mammucari ha abbandonato lo studio in aperta polemica con la conduttrice. La grande curiosità che si è sviluppata attorno all’episodio, della durata – secondo indiscrezioni – di soli 5 minuti, troverà quindi soddisfazione il prossimo 10 dicembre su Rai2, momento nel quale il pubblico potrà farsi un’idea sull’accaduto.

Teo Mammucari intervistato a “Belve”, la puntata sarà trasmessa

A riportare la notizia della decisione presa dalla Rai è Adnkronos: secondo l’agenzia il confronto tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani nello studio di “Belve” sarà trasmesso martedì 10 dicembre su Rai2 in prima serata.

Fra qualche giorno, quindi, sarà possibile scoprire la verità su quanto successo nello studio: in base a quanto trapelato pochi gli scambi, ai quali Mammucari avrebbe reagito male, fino al punto da decidere di abbandonare l’intervista.

Teo Mammucari

Cosa è successo fra Teo Mammucari e Francesca Fagnani

Nel frattempo, di congetture sul clima di tensione che si è creato durante il colloquio televisivo ne sono state fatte diverse.

Secondo indiscrezioni, Mammucari avrebbe reagito con fastidio al formale “lei” utilizzato dalla Fagnani, un tratto distintivo delle sue interviste, ridicolizzandolo.

La situazione sarebbe poi precipitata con le domande, inclusa la celebre “Lei che belva si sente?”, a cui Mammucari avrebbe risposto con un atteggiamento di rifiuto. Poco dopo, ha lasciato il set, lasciando tutti spiazzati.

Le precedenti liti di Teo Mammucari

Teo Mammucari si è fatto conoscere negli anni come un personaggio spesso dissacrante, sopra le righe, anche se è negli ultimi anni che questo suo lato è diventato più preponderante, aspetto che lo ha portato, ad esempio, più di una volta verso scontri accesi in occasione di partecipazioni televisive.

Un caso emblematico è quello accaduto nel 2023 a “Ballando con le stelle”, trasmissione durante la quale Mammucari aveva avuto degli screzi con Selvaggia Lucarelli, ma soprattutto con il giornalista Antonio Caprarica.

Nell’ultima puntata della stagione, Caprarica aveva invitato Mammucari a non esagerare, riferendosi a battute fatte da lui in diretta. La tensione era poi esplosa in uno scambio di accuse e insulti.

In particolare, Mammucari imputava al giornalista di essere aggressivo, mentre Caprarica lo definiva come un comico di basso livello. Una discussione che era degenerata poi con pesanti offese personali.