Teo Mammucari a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: “Dopo 25 anni dammi un abbraccio” ma lei dice no

Scontro a Ballando con le stelle. Nella puntata dell’11 novembre Teo Mammucari ha accusato Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto del voto dato a Rosanna Lambertucci. Dopo l’esibizione, giudicata con un punteggio basso da Selvaggia Lucarelli, Mammucari si è rivolto alla giuria e al pubblico con tono duro. Ha detto che la giurata ce l’aveva con lui e che il prossimo anno sarebbe dovuta andare via perché aveva stufato. In seguito ha detto: “Dopo 25 anni che non ci vedevamo, mi hai detto che preferivi non vedermi prima del programma. Vieni e dammi un abbraccio”. Lucarelli si è difesa dicendo che si era inventato tutto.

Cosa è accaduto in camerino

Teo Mammucari ha raccontato la propria versione di quanto accaduto in camerino con Selvaggia Lucarelli. In un video trasmesso prima della sua esibizione, ha detto che se una persona incontra una ragazza con cui è uscito 25 anni fa è normale chiederle come sta e abbracciarla. “Io sono andata a salutarla nei camerini, si stava truccando e mi ha detto: ‘preferivo non vederti prima della puntata'”. Secondo il concorrente ci sarebbe dovuta alzare, abbracciarlo e poi tornare a fare la girata.

Sempre nel video Mammucari ha confessato che in diretta le avrebbe detto: “Adesso tu ti alzi e mi vieni a darmi un abbraccio. Dimostra alle persone che non sei quello che vedono, che hai un lato umano che io conosco. Se non lo farà resterà nella mediocrità”.

Cosa è successo?

Durante la puntata e subito dopo l’esibizione di Teo Mammucari i toni si sono accesi. Il concorrente, che aveva appena ballato un paso doble, è stato giudicato positivamente da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, mentre critici sono stati Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Mariotto in particolare ha detto a Mammucari che secondo lui Caprarica era un ballerino migliore.

Il concorrente allora si è rivolto al giudice commentando che Caprarica era “un cane senza una zampa”. Anche Selvaggia Lucarelli si trovava d’accordo con Mariotto e ha commento: “Ma quando dicono che hai fatto il paso doble nel tuo stile, è una copertura per dire che lo hai fatto male. Era brutto tutto quello che succedeva dalla vita in su”.

Mammucari vs Lucarelli: l’abbraccio mancato

Mammucari si è rivolto alla giudice con tono critico, dicendole che non ci ha mai capito niente. Poi è tornato a parlare dell’abbraccio mancato: “Dopo 25 anni che non ci vedevamo mi hai detto che preferivi non vedermi prima del programma. Vieni e dammi un abbraccio. Dopo 25 anni, sei rimasta seduta e non ti sei neanche alzata per salutarmi. Se sei umana ti alzi, vieni qui e mi dai un abbraccio”.

Selvaggia Lucarelli ha risposto con un ‘no grazie’ e ha dato la sua versione dei fatti. Non solo afferma che Mammucari si sia inventato tutto, ma attacca: “Non è più simpatica questa cosa. Sei serio? Stai facendo una brutta figura. Ero al trucco. Lui è venuto, la ragazza mi stava truccando e io ho detto ‘Non possiamo vederci, è un conflitto di interesse’, ero ironica”.