Temporali a Bergamo, violento nubifragio con grandine: alberi caduti e strade come fiumi, il video

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 12 luglio il maltempo ha colpito quasi tutto il Nord, compresa Bergamo e le sue valli. Già dalle ore 7, infatti, un violento nubifragio ha causato la caduta di alberi e frane, con la grandine assoluta protagonista insieme alla pioggia torrenziale. Strade come fiumi e accumuli di chicchi alti diversi centimetri.

Grandine sulla provincia di Bergamo

Una fitta coltre di grandine è rimasta sulle strade di diversi paesi del Bergamasco.

Decine le segnalazioni ai vigili del fuoco, per via delle raffiche di vento e della pioggia caduta in poche ore.

Alberi caduti e frane

Oltre ai danni causati dalla grandine, da segnalare gli alberi caduti in diverse località tra cui Lenna, Oneta, Gromo e Ornica.

A San Giovanni Bianco una frana è caduta sulla strada provinciale in località Roncaglia.

Allerta meteo in tutta la Lombardia

La Protezione civile, infatti, ha diramato un’allerta meteo arancione in Lombardia, sia per rischio temporali sia per rischio idrogeologico nelle zone di Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta meteo gialla per rischio temporali, invece, in queste zone:

Bassa pianura centro-occidentale

Media-bassa Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Valcamonica

Laghi e Prealpi orientali

Appennino pavese

Orobie bergamasche

Bassa pianura occidentale

Alta Valtellina

Nodo Idraulico di Milano

Danni ingenti a Milano e nel Varesotto, esondato il lago a Como

Dopo il violento temporale a Torino, il maltempo ha colpito anche Milano dopo essersi scatenato nel Varesotto, con auto ribaltate o schiacciate da alberi caduti.

A Como, invece, è esondato il lago.