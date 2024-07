Bomba d’acqua su Milano, violento temporale con tanto di grandine: allerta meteo in tutta la Lombardia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Poco dopo essersi svegliata, Milano è stata colpita da una bomba d’acqua. Venerdì 12 luglio, intorno alle 10, la città è stata bersagliata da un violento temporale con tanto di grandine. Monitorati i fiumi Seveso e Lambro, allerta meteo in tutta la Lombardia.

La bomba d’acqua su Milano, pioggia e grandine

La bomba d’acqua caduta su Milano ha portato in dote non solo la pioggia, ma anche la grandine.

L’acquazzone non è durato molto, ma non si escludono altre precipitazioni violente durante la giornata.

Fonte foto: ANSA L’esondazione del fiume Lambro, lo scorso 15 maggio

Sorvegliati speciali i fiumi Lambro e Seveso, a rischio piena quando si registrano nubifragi violenti.

Allerta meteo in tutta la Lombardia

La Protezione civile, infatti, ha diramato un’allerta meteo arancione in Lombardia, sia per rischio temporali sia per rischio idrogeologico nelle zone di Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta meteo gialla per rischio temporali, invece, in queste zone:

Bassa pianura centro-occidentale

Media-bassa Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Valcamonica

Laghi e Prealpi orientali

Appennino pavese

Orobie bergamasche

Bassa pianura occidentale

Alta Valtellina

Nodo Idraulico di Milano

Danni ingenti nel Varesotto, esondato il lago a Como

Dopo il violento temporale a Torino, il maltempo ha colpito anche Milano dopo essersi scatenato nel Varesotto, con auto ribaltate o schiacciate da alberi caduti.

A Como, invece, è esondato il lago.

Il blackout a Milano della sera prima

Disagi a Milano già dalla sera di giovedì 11 luglio, con blackout in diverse zone della città a causa di cali di tensione.

Alcuni quartieri centrali si sono ritrovati al buio.

Secondo i tecnici, il collasso della rete potrebbe essere dovuto al gran numero di condizionatori accesi per via del clima torrido.