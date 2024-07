Metro M2 di Milano chiusa, fulmine incendia due cabine elettriche durante il nubifragio: passeggeri evacuati

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Parte della metro verde M2 di Milano è stata chiusa a causa di un fulmine che ha colpito due cabine elettriche nella stazione di Cimiano durante il violento nubifragio che si è abbattuto su ampie zone del Nord Italia. La circolazione è stata sospesa in diversi tratti.

Passeggeri evacuati

Un treno è rimasto fermo nei pressi della stazione Udine e i passeggeri sono stati evacuati. “I fulmini hanno colpito due cabine elettriche poste lungo viale Palmanova all’altezza della stazione della metro M2 di Cimiano”, hanno fatto sapere i vigili del fuoco.

“Lo sviluppo delle fiamme ha creato una densa colonna di fumo. L’incendio della prima cabina è stato circoscritto, le squadre di via Messina hanno poi concentrato le attività di soccorso sulla seconda cabina posta in superficie”, hanno aggiunto.

Fonte foto: IPA

L’ingresso della stazione Cimiano lungo via Palmanova a Milano.

Le stazioni chiuse

Di seguito lo stato della linea verde M2 della metro di Milano in seguito al nubifragio, comunicato da Atm. M2 è chiusa tra Piola e Cascina Gobba. I treni sono in servizio in queste tratte:

Cascina Gobba e Gessate;

Cologno e Cascina Gobba;

Abbiategrasso/Assago e Piola. In questa tratta, nelle due direzioni, i passeggeri sono invitati a scendere a Caiazzo e a cambiare treno per continuare il viaggio.

Lo stato della metropolitana è consultabile in tempo reale sulla home page del sito di Atm, nel box rosso che si trova in alto a destra.

I cambi

Atm informa che a Loreto non si cambia con M1: “Per cambiare linea usate Centrale o Cadorna”. In alternativa, alla stazione ferroviaria di Lambrate è possibile prendere un treno di superficie.

Bus sostitutivi

Tra Piola e Cascina Gobba sono in servizio 40 bus. Fanno queste fermate:

Piola – via Pacini;

Lambrate- piazza Bottini (verso Cimiano) e via Salieri (verso Caiazzo);

Udine – via Ronchi (verso Cimiano) e via Carnia (verso Caiazzo);

Cimiano e Crescenzago – via Palmanova;

Cascina Gobba – davanti alla stazione M2.

In servizio anche un bus diretto tra Piola e Cascina Gobba, che non fa fermate.