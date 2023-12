Tapiro ad Ambra Angiolini alla vigilia della finale di X Factor 2023: il retroscena della lite con Morgan

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nella serata della finale di X Factor 2023 si torna a parlare del caso Morgan, a cui si aggiunge un nuovo capitolo, gentilmente offerto da Valerio Staffelli che ha consegnato il Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini. La conduttrice era l’ultimo membro della giuria del talent show Sky che ancora non aveva ricevuto la visita dell’inviato del programma satirico di Canale 5. La consegna del “premio” è stata l’occasione per Ambra di chiarire la vicenda della presunta lite con Marco Castoldi, in arte Morgan.

La versione di Ambra

Nel servizio satirico di Striscia La Notizia, Ambra Angiolini ha respinto con fermezza le voci che suggerivano che Morgan, nel backstage di X Factor, l’avesse minacciata durante una discussione accesa. In precedenza questa “storia” era stata smentita dallo stesso Morgan.

Ambra Angiolini ha dichiarato a Valerio Staffelli: “Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte. Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto”.

La presunta lite

La data della presunta lite sarebbe quella del 16 novembre, andata in scena durante l’ultimo live del talent show con la partecipazione di Morgan.

Dopo le critiche dell’ex Bluvertigo a un concorrente di Ambra, la cantante ha difeso il suo talento. Questo momento nel programma avrebbe aperto una discussione animata tra i due nel backstage, come evidenziato da un video condiviso sui social.

Morgan aveva precedentemente smentito ogni minaccia, affermando che la situazione era stata distorta. Raggiunto da Valerio Staffelli, Morgan aveva dichiarato: “Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di ‘spaccarle la testa sui gradini’. Lo nego totalmente. La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro”.

La finale di X Factor 2023

Il 7 dicembre segna la conclusione della 17esima edizione di X-Factor 2023 al Mediolanum Forum di Assago,stagione inevitabilmente segnata dalla vicenda dell’allontanamento di Morgan dalla giuria per comportamenti inappropriati.

I quattro finalisti che si contenderanno il titolo sono Maria Tomba, Sarafine, Il Solito Dandy e Stunt Pilot. La proclamazione del vincitore avverrà dopo tre manches, con la prima che vedrà i quattro finalisti eseguire un medley dei brani che hanno segnato il loro percorso.

La seconda manche sarà dedicata ai duetti, e solo al termine della terza manche verrà rivelata la classifica finale, determinando così il vincitore della stagione. Durante la finale, Maria Tomba si esibirà con M¥SS KETA, Sarafine con gli Ofenbach, Il Solito Dandy con Francesco Gabbani, e gli Stunt Pilots con Omar Pedrini.