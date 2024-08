Tamberi si ritira dopo la delusione alle Olimpiadi? Il suo annuncio, le polemiche e il sospetto di Corona

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dai sogni d’oro all’incubo. Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono concluse con una cocente delusione per Gianmarco Tamberi, che ha chiuso all’undicesimo posto la finale del salto in alto. Dopo le coliche renali che lo hanno colpito due volte a distanza di pochi giorni e che ne hanno compromesso la gara, il portabandiera azzurro parla del suo futuro, non escludendo il ritiro.

Gianmarco Tamberi, dal sogno all’incubo

Scelto per portare la bandiera azzurra (assieme ad Arianna Errigo) nella cerimonia d’apertura alle Olimpiadi di Parigi 2024, Gianmarco Tamberi era arrivato nella capitale francese da campione olimpico in carica.

Con un sogno ben chiaro in testa: entrare nella storia diventando il primo atleta a vincere due volte la gara di salto in alto alle Olimpiadi.

I Giochi di Gimbo, partiti subito male con la fede nuziale persa nella Senna, si sono tramutati in un incubo a causa dei problemi di salute che gli hanno impedito di gareggiare per le medaglie, da ultimo le coliche renali che lo hanno colpito la notte prima della finale.

“Parigi era la mia ultima vera gara a cui ho dedicato la vita”, ha detto Tamberi ai microfoni Rai dopo l’eliminazione. “Sono sincero nel dire che non me lo meritavo quello che è successo questa notte e domenica scorsa. Ci ho provato ma è andata male”.

Una sorte avversa che torna ad accanirsi su Tamberi, che da favorito dovette rinunciare a Rio 2016 a causa di un infortunio alla caviglia subito pochi giorni prima. Poi la rivincita con lo storico oro a Tokyo 2020.

Tamberi si ritira? Il suo annuncio

“Ho dimostrato attaccamento a questi colori, sono contento di averci provato, lo dovevo a me, a coloro che mi hanno scelto come portabandiera e a chi mi ha sostenuto”.

Così Gianmarco Tamberi da Casa Italia ha commentato la sua gara il giorno dopo la finale del salto in alto a Parigi 2024.

Il campione marchigiano, 32 anni, ha parlato anche del suo futuro: “I Mondiali di Tokyo del 2025? Faccio fatica a pensare di mettere di nuovo lo sport davanti a tutto“.

“Un pensiero che potrebbe cambiare domani, ma sicuramente devo qualcosa alla mia famiglia, ai miei amici, a mia moglie, e doverglielo – ha spiegato – significa dovere del tempo, volere avere una famiglia con mia moglie, voler vivere la mia vita anche non sportiva”.

“Questo – ha aggiunto – non significa che smetterò di fare sport e che non lo farò con la stessa serietà, ma tra farlo seriamente e farlo come gli ultimi anni ci passa tanto”.

Le polemiche

Non sono ovviamente mancate le polemiche. In una intervista all’Huffington Post Juri Chechi dice di non aver gradito la gestione di tutta la vicenda.

“La valutazione se gareggiare o meno sarebbe dovuta essere un po’ più approfondita, più attenta”, afferma l’ex campione di ginnastica.

“Poi se lui voleva gareggiare, ci mancherebbe, ma se alle 5 di pomeriggio sei attaccato a una flebo con una colica renale e dopo due ore vuoi fare la finale di salto in alto, ci sono enormi possibilità che le cose non vadano bene”.

“Anche questa attività sui social non mi ha convinto molto”, aggiunge Chechi, facendo riferimento ai diversi post sui social con cui Tamberi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, una specie di suo personalissimo bollettino medico.

Anche un’altra ex ginnasta plurimedagliata, Fabrizia D’Ottavio, commenta sui social questo aspetto, criticando l’attività social di Gimbo ai Giochi.

“Tra coliche, vomito, ospedali e barelle, da ex atleta ‘ammiro’ l’energia e la concentrazione che riesce a dedicare al telefono…con la moglie che lo assiste ma nel mentre si scusa con i follower per non poter rispondere a tutti. Sarò di un’altra generazione, ma tutto questo mi disturba”, scrive su Instagram.

Il sospetto di Corona

Ad alimentare le polemiche e i dibattiti sui social sulle Olimpiadi di Gimbo Tamberi c’è anche Fabrizio Corona.

Pochi minuti prima della gara dell’azzurro Dillinger News, il sito che fa capo all’ex paparazzo, lancia un sospetto sull’atleta marchigiano: “Siamo sicuri che Tamberi ci abbia raccontato tutta la verità?”.