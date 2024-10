Talebani tornano indietro al 1996: divieto a tv e giornali di pubblicare immagini di esseri viventi, il motivo

In tutto l’Afghanistan sarà applicata una legge che vieta ai media di pubblicare immagini di tutti gli esseri viventi: lo ha annunciato il ministero della morale dei talebani.

Talebani, divieto di pubblicare foto e video di qualsiasi essere vivente

“La legge si applica a tutto l’Afghanistan… e sarà applicata gradualmente”. Così all’Afp il portavoce del Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, Saiful Islam Khyber, che ha aggiunto che pubblicare le immagini di esseri viventi è contrario alla legge islamica.

Inoltre il governo talebano vieterà ai media di umiliare, dileggiare e contraddire la religione islamica. Il blocco delle immagini mira a far sì che le persone evitino di guardare foto e video di esseri viventi su smartphone o su altri dispositivi.

Fonte foto: ANSA Talebani afghani mentre controllano persone e veicoli a un posto di blocco

Il divieto nasce dal fatto che i fedeli più radicali dell’Islam credono che le persone che ammirano immagini di qualsiasi essere vivente possono incappare nell’idolatria.

Al contempo nutrono la convinzione che anche la sola raffigurazione delle cose viventi sostituisca il potere creativo che è prerogativa solamente di Dio.

L’Afghanistan e la limitazione delle libertà individuali

Dunque l’Afghanistan torna indietro di quasi vent’anni: il divieto di pubblicare immagini degli esseri viventi sui giornali e in tv era infatti in vigore tra il 1996 e il 2001, vale a dire il periodo del primo regime talebano.

Da quando i fondamentalisti hanno ripreso il potere nell’agosto del 2021, nel Paese sono state ripristinate una serie di leggi che hanno limitato le libertà individuali, in particolare quelle delle donne.

Dove la legge è già in vigore

Lo specifico divieto relativo alle immagini in parte viene già applicato, per esempio oscurando i volti delle persone dagli spot o cancellando gli occhi dei pesci dai menù dei locali.

In alcune aree del paese, tra l’altro, il divieto è già in vigore: nelle province di Takhar e di Helmand, nel nord, e in quella di Kandahar, nel sud-est, ai funzionari dei talebani, ancor prima dell’annuncio della nuova misura, non era concesso fare foto o filmati di esseri viventi.

Le autorità talebane, come spiegato da AFP, hanno comunque assicurato che i giornalisti potranno tranquillamente continuare a lavorare. C’è però il rischio che la loro professione sia ‘azzoppata’ proprio dalla nuova legge.