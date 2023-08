I talebani vietano alle donne di entrare nel Band-e Amir, uno dei parchi nazionali più famosi dell'Afghanistan

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

L’oppressione continua in Afghanistan. Il regime dei talebani ha proibito alle donne di entrare nel Band-e Amir, uno dei parchi nazionali più popolari dell’Afghanistan, per supposte violazioni della legge islamica.

Il divieto di entrare nel parco

I talebani, fazione estremista islamica che governa l’Afghanistan dal ritiro delle truppe americane nel 2021, hanno proibito alle donne di entrare nel Band-e Amir, uno dei parchi nazionali più famosi del Paese.

La notizia è stata diramata dal ministero per la Prevenzione dei vizi e la Promozione delle virtù. La ragione di questa decisione sarebbe che all’interno del parco le donne non avrebbero portato il velo islamico.

Il ministero ha anche comunicato che la decisione sarebbe temporanea, finché non si troverà un modo di far rispettare le nuove leggi imposte sul territorio nazionale dalla presa del potere di due anni fa.

Cos’è il Band-e-Amir

I laghi di Band-e Amir si trovano a 3000 metri sul livello del mare nella provincia di Bamiyan, a 200 chilometri a ovest dalla capitale dell’Afghanistan Kabul.

Si tratta di un complesso di bacini di acqua dolce simile, per formazione, a quello dei laghi di Plitvice in Croazia, che dal 2009 è stato riconosciuto dallo Stato come parco nazionale.

I laghi sono in tutto sei e si sviluppano in catena, collegati da alcuni corsi d’acqua e a diverse altitudini. Un settimo lago si trova nelle vicinanze ed è parte del parco, mentre un ottavo esistito in passato è ad oggi completamente prosciugato.

Tutte le limitazioni alla libertà dei talebani

Quando presero il potere nel 2021, i talebani tentarono di presentarsi come una fazione che si era allontanata dagli eccessi del passato e si era modernizzata negli anni di occupazione americana dell’Afghanistan.

Una volta al governo però il gruppo ha iniziato a limitare le libertà che le donne afghane avevano conquistato, impedendo loro prima di andare a scuola oltre le elementari e poi di accedere alle università.

Limitati anche i movimenti delle cittadine, che non possono più recarsi non solo nel parco nazionale di Band-e Amir, ma anche nei parchi pubblici, nei parchi divertimento di Kabul e nei saloni di bellezza.