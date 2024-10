Tajani presenta lo Ius Italiae, legge di cittadinanza proposta da Forza Italia criticata dalla Lega a Pontida

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il ministro degli Esteri e segretario Antonio Tajani ha presentato a Milano una nuova proposta di legge avanzata da Forza Italia. Si tratta dello Ius Italiae, che permette agli stranieri di ottenere la cittadinanza già a 16 anni. Proposta criticata dalla Lega, i cui giovani militanti, riuniti a Pontida, si sono duramente scagliati contro il vicepremier.

La proposta di cittadinanza di Forza Italia

Ospite di un evento a Milano, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha presentato la nuova proposta di legge di cittadinanza avanzata dal partito.

“La società cambia e il centrodestra non può essere oscurantista da questo punto di vista e neanche superficiale”, ha affermato il vicepremier.

Tajani ha spiegato che, lo Ius Italiae consente di ottenere la cittadinanza a partire dai 16 anni: “Dopo 10 anni di scuola dell’obbligo condotta con profitto puoi diventare cittadino italiano”.

“Abbiamo già inviato ai capigruppo di Camera e Senato di Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati la nostra proposta perché la possano valutare”, aggiunge il ministro.

E, una volta discussa con gli alleati, la proposta di legge sarà pronta per essere presentata alla Camera e al Senato.

Cosa comporterebbe lo Ius Italiae

Lo Ius Italiae prevede che lo straniero – nato in Italia da genitori stranieri o arrivato nel Paese entro i 5 anni – che risiede ininterrottamente in Italia per 10 anni e frequenta e supera con profitto le classi della scuola dell’obbligo (5 anni di elementari, 3 di medie e 2 di superiori) possa ottenere da quel momento la cittadinanza.

Si diventerebbe dunque cittadini italiani già a partire dai 16 anni di età. Sarà il genitore ad avanzare la richiesta e, se impossibilitato, sarà il ragazzo a farlo al compimento dei 18 anni.

La proposta riduce la possibilità di trasmissione della cittadinanza per Ius Sanguinis. “Abbiamo deciso di ridurre l’albero genealogico: il principio è valido fino al bisnonno e poi basta”, precisa Tajani.

Rivisti anche i costi delle pratiche burocratiche, che salirebbero a 600 euro. Ai Comuni è concesso un anno di tempo per smaltire le pratiche.

Infine, gli attuali tre anni di attesa per dare risposta alle domande di ottenimento della cittadinanza a seguito di matrimonio, adozione di maggiorenne e residenza, si abbassano dagli attuali tre anni a 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 18 mesi.

Striscioni della Lega contro Tajani a Pontida

La proposta di legge avanzata da Forza Italia ha destato il biasimo degli esponenti della Lega, i cui militanti si sono riuniti in corteo in vista dell’imminente raduno a Pontida.

Durante la marcia sono stati scanditi cori contro Antonio Tajani e si è visto uno striscione con scritto: “Ius Scholae in vista, Tajani scafista?”.

Matteo Salvini ha preso le distanze dagli aggressivi cori: “Quei ragazzi sono 4 o 5 scemi, chiedo scusa a nome loro. Tajani è un alleato, ogni alleato è un amico”.