Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico: dopo quasi un anno spunta un indagato per omicidio

È svolta nelle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, la donna di cui si sono perse le tracce dal 4 giugno 2022 a Porto Tolle. Il caso sembra essere arrivato a un punto di svolta dopo mesi di lavoro da parte delle forze dell’ordine che avrebbero rintracciato un possibile sospetto. Un uomo, infatti, è stato iscritto al registro degli indagati con un’accusa pesantissima.

Greta Spreafico, la svolta nelle indagini

A svelare l’importante novità nelle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico ci ha pensato Nunzia Barzan, legale che assiste la madre di Greta. Secondo quanto si apprende, infatti, la Procura di Rovigo ha iscritto una persona nel registro degli indagati con l’accusa di reato di omicidio.

In un primo momento, in questo lungo anno dalla scomparsa della donna, si stava procedendo contro ignoti per sequestro di persona, ma i familiari non hanno mai creduto alla pista dell’allontanamento volontario e in questi mesi hanno portato avanti la loro battaglia. Per i parenti della cantante rocker di Erba, che si trovava nel Delta per seguire il rogito di un immobile ereditato dal nonno, non ci sono mai stati dubbi e la donna sarebbe stata uccisa.

C’è un indagato per omicidio

L’avvocato Barzan, intervenuta su Telelombardia, ha svelato che ci sarebbero degli “elementi di colpevolezza che evidentemente sono a carico di una persona individuata”. Si tratta di un fatto nuovo, ha sottolineato, in quanto l’inchiesta ora non è più a carico di ignoti.

Ulteriori conferme sono giunte anche da Ezio Denti, investigatore privato a cui si è affidata la famiglia Spreafico in questi mesi per fare luce sulla scomparsa della parente.

La scomparsa di Greta Spreafico

Greta Spreafico, cantante rocker di Erba, è scomparsa il 4 giugno 2022 a Porto Tolle, dove si trovava per chiudere la vendita di una casa ereditata dal nonno. La 53enne aveva fissato un appuntamento per il 6 giugno col cugino, ma non si è presentata. Con lui avrebbe dovuto chiudere l’affare e intascare quasi 80.000 euro.

Prima della scomparsa la donna aveva vissuto dei mesi turbolenti. Dalle nozze saltate con il compagno Gabriele Lietti all’intossicazione da metalli pesanti che gli aveva causato un forte malessere, la 53enne si era poi concentrata sulla vendita dell’immobile del nonno. Il 4 giugno, poche ore prima della scomparsa, aveva mandato un messaggio al fidanzato. Dalle 3.06 di quel venerdì si sono perse le sue tracce.