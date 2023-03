Oppositrice di Putin Elvira Vikhareva avvelenata con metalli pesanti: chi è e il caso che ricorda Navalny

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un nuovo possibile caso di avvelenamento sconvolge la Russia, con protagonista l’oppositrice Elvira Vikhareva. La donna, 32enne siberiana, ha accusato i sintomi nei mesi passati e di recente le sono state trovate nel sangue tracce di un potente ossidante.

Elvira Vikhareva avvelenata, il caso

A denunciare il possibile caso di avvelenamento è stata la stessa Elvira Vikhareva. La donna sarebbe stata vittima di un tentativo di avvelenamento da bicromato di potassio, un potente ossidante impiegato in un gran numero di processi industriali, dalla concia delle pelli alla produzione di cemento o detergenti, come pigmento delle ceramiche e del vetro, come reagente di laboratorio. I modi per venirne a contatto sono molteplici, ma secondo i medici il tipo di avvelenamento che ha colpito la 32enne è dovuto a una esposizione a lungo termine con sali di metalli pesanti.

La donna avrebbe accusato inizialmente alcuni sintomi già a dicembre, con dolori addominali, aumento della frequenza cardiaca, intorpidimento, convulsioni e svenimenti. Gli esami condotti alla fine di dicembre, e diffusi negli ultimi giorni dal canale Telegram Sota, hanno confermato forti concentrazioni della sostanza tossica che può provocare cancro, sterilità e mutazioni genetiche.

Chi è Elvira Vikhareva

Originaria della Siberia orientale, Vikhareva ha studiato comunicazione e si è poi gettata nel mondo della politica facendo opposizione nel partito liberale Jabloko. Ha lavorato a stretto contatto con il noto politico dell’opposizione Dmitrij Gudkov e ha anche preso parte alla fondazione del “Partito del cambiamento”, ora “Iniziativa civile”.

Nel 2021 si è candidata alle elezioni alla Duma di Stato, nel collegio uninominale Babushkinskij di Mosca ed è stata battuta da Timofeij Bazhenov, candidato del partito di governo e presentatore televisivo, dopo aver raccolto soltanto il 2,5%.

Nel 2022 ha tentato di partecipare alle elezioni municipali nel distretto di Jakimanka di Mosca, ma la sua candidatura è stata rimossa per irregolarità nella raccolta delle firme. Vikhareva è anche autrice di un popolare video-blog con oltre 52.800 iscritti.

Il caso che ricorda quello di Navalny

La vicenda che vede protagonista Elvira Vikhareva non fa che richiamare alla mente il ben più noto caso del politico Aleksej Navalny, che il 20 agosto 2020 ha perso conoscenza poco dopo il decollo del volo che da Tomsk lo avrebbe portato a Mosca.

Ancor oggi quel caso di avvelenamento, dovuto da un agente nervino, fa discutere e spesso si ripetono episodi del genere. Non solo Vikhareva, con lo scrittore Dmitrij Bykov che il 17 aprile 2019 venne ricoverato in ospedale per un malore mentre volava da Ekaterinburg a Ufa.