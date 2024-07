Lunedì 1 luglio Susanna Ceccardi ha festeggiato la rielezione a eurodeputata, grazie soprattutto alla scelta della circoscrizione da parte di Roberto Vannacci. Il generale, scegliendo il Nord Ovest, ha estromesso Angelo Ciocca, lasciando il via libera per un’altra legislatura alla leghista toscana. In un video pubblicato su Instagram ha lanciato delle provocazioni sull’opportunità di andare al Parlamento europeo col suo spray al peperoncino, viste le “persone poco raccomandabili” da “Carola Rackete a Mimmo Lucano e Ilaria Salis“. E dopo il gesto delle corna ai gufi, ha citato una canzone di Vasco Rossi, che però aveva appena offeso la Lega e Matteo Salvini durante un concerto a Bari.

Il video di Susanna Ceccardi: le corna ai gufi

Susanna Ceccardi ha esordito ringraziando i suoi oltre 34 mila elettori: “Grazie, grazie, grazie a più di 34.200 elettori che in tutto il collegio della Toscana, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria hanno voluto che Susanna Ceccardi tornasse al Parlamento Europeo”.

Dopodiché, ha sfoderato il gesto delle corna: “Tiè, a qualche gufo di sinistra innanzitutto, che ha gufato contro la mia elezione, che ha detto ‘lei non ce la farà, lei non tornerà’. Mi dispiace per voi”.

Fonte foto: ANSA Susanna Ceccardi e Matteo Salvini

La gaffe di Susanna Ceccardi su Vasco Rossi dopo le offese a Matteo Salvini e alla Lega

In uno slancio di entusiasmo, l’esponente della Lega ha citato Vasco Rossi: “Come diceva un grande cantante: ‘Eh già, siamo ancora qua‘. E sarò ancora qua, per altri cinque anni, a combattere per i diritti degli italiani, per gli interessi degli italiani, per la nostra agricoltura, per il Made in Italy, contro un green deal ideologico”.

Una gaffe notevole, visto che poche ore prima – dal palco di Bari – lo stesso Vasco Rossi aveva offeso la Lega nella persona del suo segretario, Matteo Salvini, modificando il testo della sua Basta poco, dando al leader del Carroccio fondamentalmente dell’ignorante.

C’è il dubbio che non sia stata una gaffe ma una frecciata mirata al segretario, anche se la stessa Ceccardi poi ha detto: “La battaglia continua, continua con la pattuglia della Lega, i miei colleghi. Innanzitutto il generale Vannacci, che ringrazio perché ha portato un grande contributo alla Lega in tutte e cinque le circoscrizioni. Grazie a tutti i colleghi che non hanno mollato, ma la battaglia vera comincia adesso: con Matteo Salvini segretario e con questa pattuglia di europarlamentari l’Italia si farà sentire”.

Lo spray al peperoncino contro Carola Rackete, Mimmo Lucano e Ilaria Salis

In coda, Susanna Ceccardi provoca Carola Rackete, Mimmo Lucano e Ilaria Salis, citandoli direttamente.

Ecco la frase:

“L’avete visto: da Carola Rackete a Mimmo Lucano, Ilaria Salis, alcune persone poco raccomandabili elette al Parlamento europeo ed è per questo che porterò il mio vecchio spray al peperoncino per la difesa personale perché non si sa mai, è meglio prevenire che curare”.

Diversi utenti, su Instagram, hanno criticato le parole della leghista.