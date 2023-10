Surfista trova cadavere in mare a Torvaianica, sul litorale romano: sommozzatori recuperano corpo di un 40enne

Tragedia sul litorale romano. A Torvaianica, frazione di 17 000 abitanti del comune di Pomezia, nel Lazio, un surfista ha individuato il corpo di un uomo senza vita in acqua.

Dramma in mare, cos’è successo

Il corpo di un uomo di circa 40 anni è stato recuperato nel pomeriggio di lunedì 30 ottobre alle 14.30 nei pressi di uno stabilimento sul Lungomare di Torvaianica, a Pomezia, vicino a Roma.

A trovare l’uomo è stato un surfista che ha poi sollecitato l’intervento di vigili del fuoco e dei sanitari del 118.

L’intervento dei sommozzatori

Come riferito dall’agenzia Adnkronos, sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Nucleo sommozzatori e l’elicottero Drago 140.

Il corpo del 40enne è stato recuperato da un surfista e affidato al personale del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Almeno non sono state rese note le generalità, né è stata chiarita la causa della morte.

Incendio sul lungomare, distrutto chiosco

Nella stessa zona, nella giornata di domenica 29 ottobre, si è registrato un incendio che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Le fiamme, infatti, hanno danneggiato la parte in legno di un chiosco sulla via Litoranea. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri.

Nessuno è rimasto ferito, ma sull’incendio sono in corso le indagini dei militari.

Uomo ucciso a Pomezia con un colpo di arma da fuoco

Sempre a Pomezia, nella giornata di venerdì 27 ottobre, un uomo di 53 anni ha perso la vita in seguito a un colpo di arma da fuoco.

All’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi l’uomo si trovava già in condizioni critiche. Le indagini sono iniziate in piena notte, dopo le 03:00, su via Singen dove è stato trovato l’uomo ferito e in fin di vita.

Questo era privo di documenti, ma dopo una ricerca si è scoperto che era un volto già noto alle autorità. Si indaga sul motivo dell’omicidio ed è caccia aperta al killer.