Un uomo di 53 anni è stato ucciso a Pomezia con un colpo di arma da fuoco, nessuna ipotesi: è caccia al killer

Nella notte un colpo di pistola ha ucciso un uomo di Pomezia. All’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi l’uomo si trovava già in condizioni critiche. Le indagini sono iniziate in piena notte, dopo le 03:00, su via Singen dove è stato trovato l’uomo ferito e in fin di vita. Questo era privo di documenti, ma dopo una ricerca si è scoperto che era un volto già noto alle autorità. Si indaga sul motivo dell’omicidio ed è caccia aperta al killer.

I fatti

Alle 03:00 di notte un colpo partito da un piccolo calibro, una pistola, ha ferito a morte un uomo di 53 anni. Dopo il ritrovamento era stato scoperto senza documenti, ma ben presto è stato identificato come residente di Pomezia, anche se in una zona differente da quella dove è stato colpito a morte (via Singen, vicino al civico 38).

Le forze dell’ordine e i soccorsi lo hanno trovato moribondo ed è stato impossibile instaurare un dialogo per venire a conoscenza di alcuni dettagli per la ricerca del killer. L’uomo infatti era già in fin di vita, colpito mortalmente alla schiena.

Fonte foto: Tuttocittà.it Omicidio nella notte a Pomezia, in via Singen

I soccorsi e le ferite

Quando l’ambulanza è sopraggiunta sul luogo dello sparo l’uomo era in condizioni critiche. Trasportato d’urgenza all’Ospedale Sant’Anna, per i medici non è stato possibile aiutarlo. Il colpo inferto alla schiena, per la precisione sul costato lato sinistro, gli è stato fatale.

Il piccolo calibro utilizzato nell’assalto non ha permesso al proiettile di uscire e questo potrebbe aver peggiorato le condizioni. L’ipotesi è che oltre allo sparo l’uomo possa essere stato ferito da un’altra arma. Sarà l’autopsia, già disposta dal sostituto procurato di Velletri Giuseppe Patrone, a dare la risposta.

Le ricerche

I carabinieri della compagnia di Pomezia e del nucleo investigativo della compagnia di Frascati, dopo l’intervento sul posto dei militari della stazione Roma Tor de’ Cenci, sono ora alla ricerca del killer.

La caccia è aperta. Per prima cosa sono stati ascoltati i testimoni e sono state richieste le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non si conoscono altre informazioni, i Carabinieri preferiscono tenere altri dettagli per le indagini. Nessuna ipotesi è esclusa.