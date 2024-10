Surfista Giulia Manfrini uccisa da un pesce spada in Indonesia, influencer 36enne trafitta alle Mentawai

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia nelle acque delle Isole Mentawai, poco lontano dall’Isola di Sumatra in Indonesia: Giulia Manfrini, surfista italiana di 36 anni, è morta, trafitta da un pesce spada che l’ha colpita fatalmente al petto venerdì mattina.

Giulia Manfrini trafitta e uccisa da un pesce spada

Manfrini era molto nota nella comunità dei surfisti italiani e aveva un largo seguito sui social (su Instagram oltre 19mila follower).

Oltre al surf, praticava sport sulla neve e aveva anche contribuito a far nascere un’agenzia di viaggi che organizza vacanze sportive in mare e in montagna.

Fonte foto: Getty Un’onda nei pressi delle isole Mentawai, località amata dai surfisti

Dall’Indonesia: “Il pesce spada è saltato addosso a Giulia”

Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai, ha rivelato alcuni dettagli del dramma.

“Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dal capo del sotto distretto di Southwest Siberut“, ha dichiarato il funzionario.

Manfrini è stata subito soccorsa da due turisti che hanno assistito all’attacco dell’animale e sono riusciti a portare la surfista a riva.

Si è poi proceduto a trasferire la 36enne urgentemente al Centro Sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu. Purtroppo, però, le ferite riportate dalla sportiva erano troppo gravi. La donna non ce l’ha fatta, spegnendosi in ospedale.

I risultati dei test medici e il rimpatrio del corpo

Dai test medici si è saputo che Manfrini, per via dell’aggressione del pesce spada, ha riportato una ferita da taglio nella parte superiore sinistra del torace, profonda circa cinque centimetri.

Il corpo della vittima verrà a breve rimpatriato in Italia.

Non appena la notizia ha iniziato a circolare in rete, tanti utenti si sono riversati sul profilo Instagram della vittima esprimendo vicinanza e cordoglio.

Lo scorso giugno un altro lutto ha colpito il settore: è morto a soli 49 anni Tamayo Perry, leggenda del surf e attore (è comparso anche nella saga dei Pirati dei Caraibi). L’uomo è stato attaccato e ucciso da uno squalo mentre stava surfando alle Hawaii.