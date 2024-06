Tamayo Perry dei Pirati dei Caraibi morto sbranato da uno squalo: l'attore e surfista trovato sulla spiaggia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo dello sport e del cinema. È scomparso a soli 49 anni Tamayo Perry, leggenda del surf e attore in diversi film, tra cui la saga dei Pirati dei Caraibi. Il surfista è stato vittima dell’attacco di uno squalo mentre faceva surf alle Hawaii.

Morto Tamayo Perry dei Pirati dei Caraibi

Mondo del surf sotto choc per la tragica scomparsa di Tamayo Perry, surfista americano molto noto nell’ambiente e considerato uno dei più famosi e longevi specialisti di pipeline.

Il surfista 49enne, comparso anche nei film dei Pirati dei Caraibi, è morto per le ferite subite nell’attacco di uno squalo nella sua Oahu, alle Hawaii.

Fonte foto: ANSA

Attaccato da uno squalo mentre faceva surf

Come riporta Abc News, l’incidente è avvenuto attorno alle 13 ora locale di domenica 23 giugno (1 di notte di lunedì in Italia) sulla costa nord dell’isola di Oahu, alle Hawaii.

Perry è stato attaccato da uno squalo mentre faceva surf: lanciato l’allarme, i bagnini sono entrati in azione e lo hanno riportato a riva con la moto d’acqua. I paramedici intervenuti però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 49 enne.

Chi era Tamayo Perry

Nato e cresciuto a Oahu, Tamayo Perry era un surfista molto noto e apprezzato: si è fatto conoscere per le sue straordinarie performance a Pipeline, alle Hawaii, una delle località più famose al mondo per il surf, vincendo il Pipe Masters Trials nel 1999.

Lavorava come bagnino e istruttore di surf, ma faceva anche l’attore, con piccoli ruoli sia al cinema che in tv. È comparso nel quarto film dei Pirati dei Caraibi, in Charlie’s Angels 2 e Blue Crush e in alcuni episodi delle serie tv Hawaii Five-0 e The Bridge.