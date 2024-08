Superluna blu del 19 agosto nel cielo: a che ora vederla, perché si chiama così e cosa c'entra lo storione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A partire dalla notte del 19 agosto, è prevista l’apparizione della cosiddetta Superluna blu, nota anche come luna dello storione. Trattasi del momento in cui il satellite della Terra brilla maggiormente durante l’anno.

La Superluna blu del 19 agosto: cosa sapere

La Superluna blu combacia con il plenilunio agostano. Quest’anno la luna dello storione sarà appunto bluastra grazie a una particolare “combinazione astronomica”.

Possono manifestarsi due tipi di luna blu: una mensile, cioè la seconda luna piena in un mese, e una luna blu stagionale, ossia la terza di quattro lune piene nella stessa stagione astronomica.

Dal solstizio d’estate del 20 giugno, sono apparse nel cielo lune piene il 22 giugno e il 21 luglio.

La luna dello storione del 19 agosto e la luna piena successiva, quella del raccolto del 18 settembre, si si manifesteranno prima dell’equinozio del 22 settembre. Una particolarità che avviene solamente una volta ogni due o tre anni. Tale coincidenza, infatti, è ora prevista per il maggio del 2027.

Perché si chiama luna dello storione

Perché viene chiamata la luna dello storione? In quanto lo storione è uno dei più grandi pesci d’acqua dolce e salmastra e in questo momento dell’anno lo si trova più numeroso che mai. Trattasi di un animale che può arrivare a raggiungere i due metri di lunghezza. Inoltre è una specie assai longeva: i maschi possono vivere fino a 55 anni, le femmine possono persino superare i 100.

Lo storione di lago era fondamentale per le tribù dei nativi americani che dimoravano nell’area dei Grandi Laghi. Ed è proprio a loro che si deve il nome di Sturgeon Moon, che quindi non ha nulla a che vedere con il colore che la luna avrà in questi giorni.

Superluna blu, quando vederla al meglio in Italia

La Superluna blu potrà essere ammirata al meglio quando si innalzerà sopra l’orizzonte orientale al sorgere della luna di lunedì, anche se sarà assai luminosa e quasi piena già domenica.

In Italia sarà piena quando scoccheranno le 20.26 di lunedì 19 agosto. Il satellite raggiungerà il perigeo, vale a dire il punto della sua orbita più vicino alla Terra, alle 7.05 di mercoledì. Per questo lo spettacolo che offre sarà visibile anche nella serata di martedì 20 agosto, quando comincerà a essere calante.