Nella notte sarà visibile la Superluna Blu, la seconda Luna piena del mese: da che ora si potrà ammirare

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto sarà possibile vedere nel cielo scuro e limpido la Superluna Blu. Si tratta di un evento più unico che raro, almeno nel 2023. Infatti la Superluna Blu, che appare come più grande e luminosa, si verificherà una sola volta proprio nell’ultimo giorno di agosto, come un saluto all’estate 2023.

Notte di Superluna Blu

Nella notte di giovedì 31 agosto 2023, alle ore 3:35 la Luna sarà in plenilunio per la seconda volta in un solo mese. Questo evento, piuttosto raro, prende il nome di Luna piena Blu. La notte tra il 30 e il 31 agosto però presenta un ulteriore evento imperdibile, infatti la Luna Blu sarà anche una Superluna, ovvero sarà più vicina (apparirà come più grande) e più luminosa del solito.

Si tratta di un fenomeno che si ripete spesso, ma l’incontro di queste caratteristiche renderanno ben visibile la Superluna blu nel cielo. A occhio nudo, tempo permettendo, si dovrebbe riuscire a vedere anche la congiunzione della Luna con il pianeta Saturno.

Fonte foto: ANSA Differenza di grandezza tra la Luna piena e la Superluna piena

A che ora sarà visibile

La Superluna Blu comparirà nel cielo alla sua massima grandezza e splendore, raggiungendo il plenilunio, verso le 3:35 di notte in Italia. Sarà però possibile iniziare ad ammirare la Luna tempo prima, ovvero a partire dalle 20:00, sole e meteo permettendo.

La Superluna Blu e tutti gli altri fenomeni collegati saranno visibili a occhio nudo. Sarà quindi possibile ammirare una grandezza maggiore del 14% e una luminosità superiore del 30% rispetto alla Luna piena all’apogeo.

Perché si chiama Luna Blu?

Un ultima curiosità in merito alla Superluna Blu è il nome di questa. “Super” è legato alla luminosità e grandezza, mentre il termine “blu” dipende dalla sequenza temporale in cui la Luna piena si verifica. Esistono infatti anche la “Luna piena delle Fragole” e la “Luna Rosa”.

La Luna Blu, nello specifico, si chiama così perché è la seconda Luna piena in uno stesso mese. Questo accade quando la Luna piena si verifica nei primissimi giorni del mese (tra l’1 e il 2), lasciando il tempo alla Luna di tornare piena entro la fine del mese, come nel caso di agosto.