Superluna blu in arrivo tra il 30 e il 31 agosto: significato del plenilunio e perché si chiama così

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il cielo regala una serie di eventi affascinanti, e tra essi emerge la Superluna Blu, un fenomeno celeste che combina l’ellitticità dell’orbita lunare con il conteggio dei giorni nel calendario. Prevista per il 31 agosto 2023, la luna piena nota come “Luna blu” o “Superluna blu” si verifica quando due complessi processi scientifici si sovrappongono per regalarci uno spettacolo unico nel suo genere. Questo evento celeste, sebbene possa sembrare comune, è intriso di elementi sorprendenti che ci invitano a esplorare la meraviglia del nostro universo.

Il fenomeno

La Luna, con il suo perigeo e apogeo, si muove lungo un’orbita ellittica attorno alla Terra, portandola a variare la sua distanza da noi.

Questo dà origine alla Superluna e alla Microluna, in base a quando l’orbita è al suo punto più vicino o lontano. Il calendario, guidato da mesi lunari che durano circa 29 giorni e mezzo, crea un’integrazione complessa tra i giorni e le fasi lunari.

Fonte foto: iStock Sebbene il fenomeno sia chiamato “Luna Blu”, il satellite non apparirà di questo colore, ma si mostrerà più grande e luminoso

Perché si chiama Luna blu

Questa relazione genera il fenomeno della Luna Blu, in cui due lune piene avvengono nello stesso mese. Il 2023 è uno di quegli anni speciali in cui possiamo osservare questa affascinante rarità.

Nonostante la Superluna Blu possa apparire solo leggermente più grande e luminosa, la sua presenza nel cielo notturno è un richiamo all’unicità e alla bellezza delle dinamiche celesti. Mentre osserviamo questo spettacolo, riflettiamo sull’interconnessione tra i movimenti celesti e la nostra vita sulla Terra.

La Superluna Blu di agosto è un evento celeste da non perdere, una dimostrazione dell’armonia tra la scienza e l’estetica. L’invito per tutti è quello di alzare gli occhi al cielo e a cogliere questa straordinaria opportunità di assistere a uno dei tanti spettacoli della natura.

L’allunaggio indiano

La Luna affascina l’uomo da secoli, e nella storia della sua evoluzione è riuscito materialmente a raggiungerla più volte. È cronaca recente il successo indiano della missione Chandrayaan-3, che ha portato una navicella a toccare la regione polare meridionale del satellite.

Questo risultato storico ha reso l’India il quarto Paese al mondo a conseguire tale impresa, seguendo gli USA, la Russia e la Cina. La ISRO, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, ha guidato questa avventura spaziale con entusiasmo, mentre il primo ministro Narendra Modi ha condiviso il trionfo con il mondo.

L’allunaggio è il risultato di quattro anni di impegno dopo l’incidente di Chandrayaan-2, ed è avvenuto poco dopo il fallimento del tentativo russo di Luna-25.