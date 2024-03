Sulla Pasqua 2024 pesa il caro spesa: gli italiani spenderanno oltre 2 miliardi di euro per il pranzo festivo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il caro spesa quest’anno si trasforma in caro Pasqua. Per i pasti festivi e le vacanze fuori città, nel 2024 gli italiani saranno costretti a sborsare un miliardo in più rispetto all’anno precedente. Ad aumentare, più degli altri, i prezzi di cibi tipici e dei biglietti aerei.

A Pasqua il caro spesa costa 2,2 miliardi

Una brutta sorpresa attende gli italiani dentro l’uovo di Pasqua, nonostante l‘inflazione allo 0,8%. Quest’anno, stima Assoutenti, il caro spesa comporterà una spesa complessiva di 2,2 miliardi di euro nel periodo festivo.

I prezzi degli alimentari crescono in media del 4%, con picchi del 46,2% per l’olio d’oliva, 14,9% per le patate e 11,1% per la frutta fresca.

Fonte foto: 123RF Impennata per i prezzi delle tradizionali uova di cioccolato

Colpiti dai rincari anche gli alimenti tipici delle festività come carne ovina, caprina e salumi, il cui costo aumenta del 3,8%.

Il Codacons segnala prezzi in picchiata anche per le tradizionali uova di cioccolato, mentre restano stabili i prezzi della colomba.

Sale a 430 milioni di euro la spesa complessiva per le famiglie che sceglieranno di trascorrere la domenica di Pasqua al ristorante.

Stangata anche per viaggi e gite fuori porta

Forti rincari anche per coloro che si mettono in viaggio, per raggiungere la famiglia o per godersi qualche giorno di vacanza, in Italia o all’estero.

Le stime Assoutenti indicano, nel mese di marzo 2024, una crescita del 5,9% delle tariffe dei treni.

La spesa per un biglietto aereo aumenta del 13,1% in caso di destinazioni nazionali, del 5,7% verso mete europee.

In vertiginoso aumento anche i costi di alberghi e motel (+6,9%) e altre strutture ricettive come case vacanze e bed and breakfast (+9,1%).

Non se la passerà meglio chi opterà per un pacchetto all inclusive: i costi registrano aumenti fino all’8,7% rispetto allo scorso anno.

Brutte notizie anche per le attività culturali, a Pasqua 2024, per visitare musei e monumenti si spenderà il 3,9% in più.