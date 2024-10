Sul corpo di Liliana Resinovich formiche morte e pollini, cosa non torna: l'ipotesi degli investigatori

Si infittisce il giallo che circonda la morte di Liliana Resinovich. Recentemente una nuova perizia ha stabilito che la donna sia morta il 14 dicembre 2021, lo stesso giorno della scomparsa. Ad arricchire il mistero è il parere dello zoologo Nicola Bressi, che comunica che il corpo di Liliana Resinovich si trovava nel boschetto dell’ex Opp di Trieste solamente dal giorno prima del suo ritrovamento.

E in effetti i dubbi sulla permanenza della salma in quel boschetto erano già noti, dal momento che il corpo della donna e i sacchi neri che lo avvolgevano si dimostravano immacolati, in quel 5 gennaio 2022 quando il cadavere venne alla luce. Da un servizio andato in onda su Mattino Cinque, inoltre, emerge che su una mano di Lilly erano presenti formiche morte di una specie che, però, risultava in letargo proprio nei giorni della scomparsa.

Inoltre, sugli indumenti e le suole delle scarpe della donna erano presenti tracce gialle che gli inquirenti avrebbero indicato come polline. Ciò rinforzerebbe la tesi sul corpo conservato altrove prima di essere rilasciato nel boschetto dell’ex Opp nel quale, ripetiamo, fu ritrovato intatto e senza segni di attacchi da parte di animali selvatici. Lo ribadisce il dottor Bressi a Il Piccolo: "Il cadavere era proprio lungo una pista battuta dai cinghiali, ma anche dalle volpi, per raggiungere il parco". Eppure, nessun segno da parte della fauna locale.