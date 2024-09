Morte di Liliana Resinovich, perché il corpo non fu attaccato dagli animali? Il video dell'esperimento

Le nuove perizie condotte sul corpo di Liliana Resinovich e soprattutto sul boschetto in cui il 5 gennaio 2022 è stato rinvenuto il corpo, aprono a nuovi interrogativi.

Secondo i rilievi, di cui è stata data notizia giovedì 26 settembre, la data della morte della donna potrebbe corrispondere a quella della scomparsa: 14 dicembre 2021. La precedente perizia medico legale aveva stabilito che la morte di Liliana Resinovich risaliva a 48-60 ore prima del ritrovamento. Secondo i nuovi risultati, quindi, la temperatura rigida del boschetto avrebbe favorito la conservazione del corpo. Eppure i sacchi neri in cui il cadavere era avvolto, erano stati trovati intatti.

Il boschetto dell’ex Opp di Trieste, tuttavia, è frequentato da animali selvatici e gatti domestici, eppure sui sacchi neri e tanto meno sul corpo sono state rinvenute lesioni in tal senso. Per questo motivo la redazione di Quarto Grado ha installato fototrappole nello stesso punto in cui si trovava il cadavere, con un’esca contenuta in un sacco nero.

Durante la notte, il sacco nero con l’esca è stato oggetto di attenzioni da parte di alcuni felini. L’indomani mattina, quel sacco nero si presentava dilaniato in più punti. Il corpo di Liliana Resinovich era stato spostato? A porsi la prima domanda è Sebastian Visintin, marito della donna: "Perché non è stato fatto prima? Questo apre uno spiraglio agli inquirenti".