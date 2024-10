Studentessa 14enne morta schiacciata dal bus a Piacenza fuori dalla scuola, incidente avvenuto nel parcheggio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragedia a Piacenza nel primo pomeriggio di giovedì 10 ottobre: una studentessa di 14 anni è morta schiacciata da un bus in manovra nel parcheggio del campus Raineri Marcora. La giovane, che frequentava il primo anno dell’istituto alberghiero, è stata travolta mentre si trovava con altri studenti all’uscita dalla scuola. La polizia locale sta indagando sulla dinamica dell’incidente. “Una tragedia che colpisce profondamente”, ha dichiarato il preside Alberto Mariani.

Grave incidente a Piacenza. Nel primo pomeriggio di giovedì 10 ottobre, nel parcheggio del campus Raineri Marcora, una studentessa di 14 anni è stata schiacciata da un bus. Il mezzo scolastico era in manovra.

La giovane, iscritta al primo anno dell’istituto alberghiero, era appena uscita da scuola insieme agli altri studenti quando è stata investita dal bus.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sul posto è intervenuto il preside della scuola Alberto Mariani, che ha voluto esprimere il cordoglio alla famiglia per il triste incidente: “Una tragedia che colpisce il cuore di tutti noi, ci stringiamo vicino ai genitori”, ha commentato.

Le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, il bus era in fase di ripartenza dopo aver caricato gli studenti alla fermata davanti alla scuola. La giovane sarebbe scivolata sotto la parte posteriore del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate.

Sul posto è intervenuto il servizio 118 con un’ambulanza e un’automedica; è stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo per la 14enne non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Locale di Piacenza ha avviato le indagini, utilizzando anche le immagini del sistema di videosorveglianza presente su un altro bus di proprietà di Seta, per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il comunicato di Seta

La società di trasporti Seta ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui esprime le proprie condoglianze ai familiari della vittima e il suo supporto all’autista del bus coinvolto (come nel caso del macchinista che non è riuscito a evitare l’uomo ad Acerra), dipendente di un’azienda esterna a cui era stato affidato il servizio.

Seta spiega: “L’incidente è avvenuto quando il bus, dopo aver effettuato il carico degli studenti alla fermata posta in corrispondenza dell’Istituto Raineri Marcora, era in fase di ripartenza verso Strada Agazzana. Per cause in corso di accertamento, la giovane è scivolata sotto la parte posteriore destra del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate”.

Seta ha anche chiarito che “il mezzo coinvolto nell’incidente è di proprietà di un’azienda esterna a Seta, alla quale è stato affidato il servizio della linea CS. Anche l’autista è dipendente della stessa azienda esterna”. Seta ha ringraziato i sanitari e gli agenti di Polizia Locale intervenuti e ha confermato che tutte le immagini utili verranno messe a disposizione degli inquirenti per gli accertamenti necessari.