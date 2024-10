Morto ad Acerra investito da un treno, la vittima è un ragazzo di 14 anni: rischio ritardi e cancellazioni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia alla stazione di Acerra, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di soli 14 anni è morto dopo essere stato investito da un treno. Stando alle primissime ricostruzioni basate sulle testimonianze di alcune persone presenti, il giovane aveva delle cuffie e non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio, in transito sul binario 1. La circolazione ferroviaria sulla linea Cassino-Napoli è stata sospesa.

Il ragazzo morto dopo essere stato investito da un treno ad Acerra

Il dramma si è consumato nel corso della mattinata di giovedì 10 ottobre, lungo la linea ferroviaria che collega Napoli alla Valle di Suessola.

Il convoglio era partito da Napoli ed era diretto a Piedimonte.

L'episodio è avvenuto nella stazione di Acerra, comune della città metropolitana di Napoli, in Campania

Il macchinista del treno, come riporta il sito di news locali Cronachedellacampania.it, si sarebbe ritrovato improvvisamente davanti il giovane e non sarebbe riuscito a evitare il tragico incidente.

L’impatto è stato fatale e per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Le autorità sono tuttora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Stando a quanto avrebbero testimoniato diverse persone presenti, il 14enne avrebbe tentato di attraversare i binari per raggiungere la banchina sul lato opposto, senza rendersi conto dell’arrivo del mezzo.

Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario.

La circolazione sospesa

La circolazione ferroviaria sulla linea Cassino-Napoli è stata sospesa in prossimità di Acerra, per permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

Il sito della Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) parla di “Effetti sulla mobilità ferroviaria”.

“I treni subiranno rallentamenti, limitazioni e cancellazioni“, riporta l’ultimo aggiornamento disponibile, delle ore 11.