Studentessa 14enne morta a Padova, investita mentre andava a scuola in bici: terza vittima in pochi giorni

Un’altra giovane vittima sulle strade della provincia di Padova. Eleonora Chinello, studentessa di 14 anni, è morta dopo essere stata investita da un’automobile mentre si recava a scuola in bicicletta. L’incidente è avvenuto nella mattinata a Sant’Angelo di Piove di Sacco e la tragedia si aggiunge a una serie di episodi che hanno coinvolto giovani studenti della zona negli ultimi mesi.

Incidente in bici: investita da auto

Lunedì 28 ottobre, intorno alle 7:30, Eleonora Chinello stava attraversando via San Polo per imboccare la pista ciclabile quando è stata travolta da un’auto.

La vettura, una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 34 anni, ha colpito la studentessa in pieno, sbalzandola lontano dal punto dell’impatto dopo che la giovane aveva urtato violentemente il parabrezza del veicolo.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche e i soccorritori l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è deceduta poche ore dopo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine e il veicolo è stato posto sotto sequestro dalle autorità.

Chi era Eleonora Chinello

Eleonora Chinello aveva 14 anni e frequentava una scuola a Dolo, in provincia di Venezia. La giovane aveva appena intrapreso il viaggio verso un nuovo giorno a scuola.

La giovane studentessa è morta dopo lunghe ore in ospedale tra la vita e la morte. Le condizioni gravi non hanno permesso di salvarle la vita. Inutile anche il delicato intervento tentato.

Altri incidenti in provincia di Padova

La provincia di Padova è stata segnata da una serie di tragici incidenti negli ultimi mesi. Il 24 settembre, Alessandro De Marchi, di soli 18 anni, ha perso la vita a causa di una caduta in moto avvenuta nei pressi dell’istituto tecnico Marconi di Mestrino.

Pochi giorni dopo, il 10 ottobre, Oleisa Kypriianchuk, dodicenne di origini ucraine, è stata investita da un treno merci mentre attraversava i binari sulla strada del ritorno a casa.

Infine, il 26 ottobre, Sofia Gambato, una studentessa di 17 anni, è morta in ospedale in seguito a un incidente avvenuto il 19 ottobre, quando è stata investita in via Belzoni, a pochi passi dall’ingresso della sua scuola.