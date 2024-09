Studente precipita dal secondo piano della sua scuola a Torre del Greco, in provincia di Napoli: è grave

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Studente precipita dal secondo piano della sua scuola. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, un ragazzo è caduto dal palazzo che ospita la sede centrale dell’Istituto Pantaleo, riportando numerose fratture. È ricoverato in gravi condizioni.

Studente cade dalla finestra della scuola a Torre del Greco

Uno studente di 16 anni è caduto dalla finestra della sede centrale dell’istituto superiore E. Pantaleo di Torre del Greco, in provincia di Napoli. L’incidente sarebbe accaduto poco prima dell’inizio delle lezioni.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, non sarebbe ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Le forza dell’ordine stanno indagando per ricostruire le cause dell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà Torre del Greco, dove si trova la scuola in cui è accaduto l’incidente

Sul posto è arrivata immediatamente l’ambulanza del 118, che ha trasportato il ragazzo all’ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sarebbero molto gravi a seguito della caduta.

Le condizioni dello studente di Torre del Greco

Fin dai primi momenti dopo la caduta dello studente 16enne di Torre del Greco dalla finestra i testimoni hanno capito che la situazione era estremamente grave. I soccorritori hanno costatato subito che il ragazzo era in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato ricoverato in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli e presenterebbe fratture multiple in numerose parti del corpo.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il giovane sarà sottoposto a un intervento chirurgico di emergenza per stabilizzare le sue condizioni e limitare il più possibile i danni delle fratture.

La ricostruzione dell’incidente all’Istituto Pantaleo

Nei primi minuti dopo l’incidente di Torre del Greco non è stato possibile ricostruire quale fosse la dinamica che ha portato lo studente di 16 anni a cadere dalla finestra del secondo piano della sua scuola.

L’ipotesi più accreditata al momento sarebbe però quella di un gesto volontario. Il ragazzo soffrirebbe infatti di una disabilità intellettiva, motoria e sensitiva, stando a quanto riportato sempre dal Corriere della Sera.

Le indagini delle forze dell’ordine però proseguono. Non si esclude al momento nessuna delle piste investigative ulteriori al gesto volontario.