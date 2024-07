Annega a Torre del Greco mentre fa il bagno al mare in spiaggia libera, 17enne morto: aperta indagine

Un ragazzo di 17 anni è morto mentre faceva il bagno in una spiaggia libera di via Litoranea, a Torre del Greco (Napoli). Nonostante l’intervento immediato e le prime cure sul posto, il giovane non è sopravvissuto.

Torre del Greco, morto in mare un 17enne

Come riportato da La Repubblica, un pomeriggio al mare si è trasformato in tragedia per un 17enne di Boscotrecase, Piero Cirillo. Il giovane, che il 19 luglio si trovava a Torre del Greco per trascorrere qualche ora di svago lontano dalla comunità per minori di Terzigno dove viveva, è annegato in circostanze ancora da chiarire.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14 da alcuni bagnanti che si trovavano in zona. Hanno visto il ragazzo annaspare in acqua, a poca distanza dalla costa, e poi scomparire sotto le onde.

Fonte foto: tuttocitta.it

La tragedia è avvenuta in una spiaggia libera di via Litoranea, a Torre del Greco

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Piero è stato recuperato in mare e portato a riva nei pressi del lido “La Perla”, ma nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera per avviare le indagini e ricostruire l’accaduto.

Le ipotesi: malore o tuffo dalla scogliera

Al vaglio degli inquirenti due ipotesi principali: un malore che ha colto il ragazzo mentre era in acqua o un tuffo dalla scogliera che si trova nelle vicinanze.

La Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del giovane. L’esame del medico legale chiarirà se il decesso sia effettivamente avvenuto per annegamento o se vi siano altre cause.

Le indagini dei carabinieri

Piero Cirillo viveva in una comunità per minori a Terzigno. I carabinieri hanno informato la famiglia della tragedia.

Ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Le indagini dei carabinieri sono in corso per accertare ogni responsabilità e per ricostruire i tragici fatti che hanno portato alla morte del giovane.

Il 18 luglio un altro giovane, un turista inglese di 22 anni, è annegato mentre nuotava nel Lago di Como.