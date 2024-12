Studente accoltellato al liceo Severi Correnti di Milano dopo una rapina, 17enne aggredito da 20 ragazzi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Uno studente del liceo Severi Correnti di Milano è stato accerchiato e accoltellato da un gruppo di circa venti ragazzi. La vittima, un diciassettenne di seconda generazione, si trovava nei pressi della scuola, tra i grattacieli di CityLife, precisamente tra via Arona e via Alcuino. L’aggressione, avvenuta con un coltello, si è verificata intorno alle 14:30 di mercoledì 4 dicembre, dopo una serie di insulti e minacce. Due amici del giovane sono intervenuti per aiutarlo e hanno contattato la polizia. All’arrivo della volante, il gruppo di aggressori si era già allontanato, promettendo di tornare il giorno successivo. Per questo motivo, nella mattinata di giovedì 5 dicembre, la polizia ha monitorato l’ingresso e l’uscita degli studenti nei pressi del liceo.

Un gruppo di circa 20 ragazzi, identificati dai presenti come di origine nordafricana, ha accerchiato, minacciato e aggredito con un coltello un diciassettenne di seconda generazione di origine egiziana.

I fatti si sono svolti mercoledì 4 dicembre, intorno alle 14:30, nei pressi del liceo Severi Correnti di Milano, situato tra via Arona e via Alcuino. Il giovane aveva da poco lasciato la scuola quando è stato circondato dal gruppo.

Dopo averlo minacciato, gli aggressori lo hanno ferito con un coltello. La vittima è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli, fortunatamente in codice verde. Due suoi amici, accorsi per difenderlo, sono stati colpiti con calci e pugni, ma non hanno riportato conseguenze gravi.

Il tentativo di rapina e il ferimento

L’aggressione sembra essere stata motivata da un tentativo di furto. Secondo quanto riferito, il gruppo avrebbe cercato di sottrarre lo zaino al diciassettenne, alla ricerca di un portafoglio o contanti.

Durante la colluttazione, mentre tentava di trattenere lo zaino, il giovane è stato colpito con un coltello alla gamba, riportando un taglio superficiale. I due amici, intervenuti per aiutarlo, hanno contattato immediatamente le forze dell’ordine.

Quando la polizia è giunta sul posto, però, il gruppo di aggressori si era già allontanato, non senza prima minacciare di tornare il giorno successivo.

Il supporto della scuola

Nella mattinata di giovedì 5 dicembre, la scuola ha adottato misure per garantire la sicurezza degli studenti (di recente sono molti i fatti di aggressione, anche con arma da fuoco). In collaborazione con la questura, sono stati organizzati due momenti di controllo nei pressi del liceo, in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita.

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il gruppo di aggressori, spinti anche dalla preoccupazione espressa da genitori e studenti. Si teme che la minaccia possa ripresentarsi nei prossimi giorni, quando ci sarò meno attenzione sul caso.