Striscia torna sul caso John Travolta-Sanremo: un video inchioda la Rai sulla pubblicità occulta alle scarpe

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Striscia la notizia torna alla carica sul caso di John Travolta a Sanremo 2024 e le polemiche relative alla presunta pubblicità occulta sul palco dell’Ariston. E mostra delle immagini inedite in cui si vede l’attore arrivare all’Ariston per le prove del pomeriggio indossando le scarpe al centro del caso, quelle indossate la sera del 7 febbraio.

Il servizio di Striscia la Notizia su John Travolta a Sanremo

Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi della vicenda della presunta pubblicità occulta di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 nella puntata andata in onda martedì 27 febbraio su Canale 5.

A parlare del caso nella rubrica “Rai Scoglio 24” è l’inviato Pinuccio, che ha mostrato delle nuove immagini sull’ospitata di John Travolta a Sanremo che smentirebbero la versione della Rai sul caso delle scarpe.

Il video che inchioda la Rai sulla pubblicità occulta

Nel servizio dell’inviato del tg satirico di Antonio Ricci sono state mostrate delle immagini inedite in cui si vede John Travolta sia prima che dopo le prove del pomeriggio all’Ariston, vestito esattamente come poi è andato in onda nella serata del 7 febbraio.

Stesso abito, ma soprattutto stesse scarpe, le sneaker bianche dell’azienda U-Power, di cui l’attore è testimonial, al centro del caso.

“Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione – dice Pinuccio – e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo”.

Fonte foto: ANSA John Travolta con Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2024

Pubblicità occulta a Sanremo, la versione della Rai

Il riferimento è alla versione fornita dalla Rai in seguito alle polemiche scoppiate per la presunta pubblicità occulta dell’attore americano a Sanremo.

In una conferenza stampa la vicedirettrice dell’intrattenimento prime time Rai, Federica Lentini, aveva spiegato che Travolta era arrivato in camerino all’ultimo momento per poi andare direttamente sul palco dell’Ariston, e che per questo nessuno aveva notato le scarpe con brand in vista.

Le immagini mostrate da Striscia la Notizia mettono però in dubbio la ricostruzione fornita dalla tv pubblica.