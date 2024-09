Striscia la Notizia su John Travolta a Sanremo, il manager Oscar Generale attacca la Rai: "Non ci ha pagato"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuova vespaio pronto a scatenarsi sulla pubblicità occulta di John Travolta a Sanremo. Striscia la Notizia è tornata a scoperchiare il caso delle scarpe indossate all’insaputa della Rai sul palco del Festival, interpellando il manager della star hollywoodiana Oscar Generale, il quale accusa Viale Mazzini di non aver pagato l’attore. La vicenda è costata una multa da circa 200mila euro inflitta dall’AgCom alla Tv di Stato che si è rifatta sull’artista.

Il caso di John Travolta a Sanremo

La partecipazione di John Travolta nell’edizione 2024 di Sanremo è stata tempestata dalle polemiche sia per il controverso “Ballo del qua qua” al quale l’attore si era prestato per nulla convinto insieme a Fiorello e Amadeus, sia per la bufera delle scarpe con le quali la star si è presentata sul palco dell’Ariston.

Travolta era testimonial della marca di calzature indossate in diretta senza che, secondo quanto sostenuto dalla Rai, nessuno tra dirigenti e autori si accorgesse del logo ben in vista.

Fonte foto: ANSA

Il “Ballo del qua qua” di John Travolta a Sanremo

Il servizio di Striscia la Notizia

Per Viale Mazzini si sarebbe trattato di un semplice “errore” nel non oscurare il logo, ma il manager di Travolta, Oscar Generale, è tornato a sostenere che tutti avessero visto le scarpe dell’attore.

“Siamo stati due ore in camerino, già pronti e vestiti, con i dirigenti Rai, con Fiorello e gli autori e il signor Travolta aveva già le scarpe. Nessuno gli ha detto di togliersele”, è stata la ricostruzione dell’agente della star che, all’inviato di Striscia la Notizia, ha mostrato anche le foto dell’incontro.

”Le scarpe sono pure piaciute: non posso fare nomi, ma qualcuno me le ha chieste” ha aggiunto Generale, confermando anche che la Rai era a conoscenza della sponsorizzazione: ”Sapevano che lui era lì perché doveva girare uno spot televisivo e che eravamo in parte già pagati dallo sponsor. La Rai ci ha marciato sopra e nemmeno ci ha pagato”.

Il “Ballo del qua qua”

Infine, il manager è tornato anche sullo sketch del “Ballo del qua qua” davanti all’Ariston, sostenendo, contrariamente a quanto riferito da Fiorello e Amadeus, che fosse ”tutto improvvisato. Il signor Travolta ha subito un danno d’immagine’‘.