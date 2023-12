Striscia la Notizia consegna il Tapiro a Chiara Ferragni per il caso Balocco: "Me lo merito, ho sbagliato"

Alla fine della fiera arriva il Tapiro di Striscia la Notizia: così si conclude una giornata faticosa per Chiara Ferragni dopo che per l’imprenditrice digitale è finita nella bufera per il caso Balocco con il suo pandoro griffato. L’influencer e moglie di Fedez non si è scomposta: all’inviato Valerio Staffelli ha ammesso le sue responsabilità ma ha respinto le accuse.

Tapiro per Chiara Ferragni

Lunedì 18 dicembre Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato il Tapiro d’oro a Chiara Ferragni.

Staffelli ha voluto consegnare il “premio” all’influencer a seguito del caso del pandoro Balocco da lei griffato, finito nel mirino dell’Antitrust.

Fonte foto: ANSA Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’oro a Chiara Ferragni per il caso Balocco. La sua reazione: “Me lo merito”

L’influencer, nel ricevere il titolo, ha dichiarato: “Mi merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore“.

Poi ha aggiunto: “È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico”.

L’influencer impugna la sentenza, l’annuncio a Striscia la Notizia

La vicenda, tuttavia, non si è conclusa.

L’imprenditrice digitale infatti ha fatto un annuncio direttamente al microfono di Valerio Staffelli: “L’ho impugnata perché la ritengo spropositata. Ma, se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza“.

Il caso

Nel mirino dell’Antitrust sono finite le società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l.. Entrambe gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all’identità personale di Chiara Ferragni, e sono state sanzionate rispettivamente per 400 mila euro e per 675 mila euro.

L’autorità garante ha colpito anche Balocco S.p.a. con una multa di 420 mila euro. L’accusa è quella di pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta.

La vicenda è stata anche il centro di un dibattito in absentia tra Giorgia Meloni e Fedez, con il premier che ha lanciato una frecciatina contro l’influencer dal palco di Atreju e il secondo che ha difeso la moglie con un video sui social in cui ricordava che Chiara Ferragni ha chiesto scusa, mentre altri politici non sarebbero avvezzi ai passi indietro dopo un conclamato errore.