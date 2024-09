Strage di Nuoro, parla il vicino di Roberto Gleboni: il dettaglio sulla morte di Paolo Sanna e sul killer

Arriva da un vicino di Roberto Gleboni, un nuovo dettaglio sulla strage di Nuoro. La dinamica della mattanza compiuta dall’operaio 52enne la mattina di mercoledì 25 settembre si fa sempre più chiara.

A fornire nuovi dettagli è un uomo, residente in una palazzina di via Ichnusa vicina all’abitazione dei Gleboni, che conosceva sia la famiglia decimata sia Paolo Sanna, il vicino raggiunto e ucciso dalla furia del 52enne. Ascoltato dall’inviata Ilaria dalle Palle di Pomeriggio Cinque, l’uomo riferisce che conosceva soprattutto Sanna, e di aver fatto visita ai famigliari – la moglie e le figlie arrivate da Milano – nelle ore successive al fatto di sangue.

Paolo Sanna abitava al terzo piano, e dopo aver sentito gli spari è sceso dabbasso per capire cosa stesse succedendo. In quel momento gli si sarebbe parato davanti Roberto Gleboni, armato. Il vicino intervistato riferisce che il corpo di Sanna è stato rinvenuto pochi gradini prima del pianerottolo del secondo piano. Ciò lascia intendere che Gleboni potrebbe averlo rincorso per le scale mentre il 69enne cercava di mettersi in salvo.

A proposito di Gleboni, l’intervistato specifica che il loro non era un vero e proprio rapporto di amicizia, piuttosto la loro frequentazione si limitava a poche chiacchere quando si incontravano per puro caso di fronte alle rispettive abitazioni. Il vicino lo ricorda come una persona tranquilla, che addirittura in un’occasione si sarebbe offerto di prestargli l’automobile a seguito del tentato furto del suo fuoristrada.

A proposito delle indiscrezioni su probabili tensioni interne, il vicino risponde di non esserne al corrente, ma di essere a conoscenza di alcuni diverbi intercorsi tra Gleboni e Sanna per fatti, tuttavia, non rilevanti.