Stormo di anatre colpisce il parabrezza di un'aereo dopo il decollo a Toronto: ferito il pilota

Un singolare incidente ha riguardato un volo della compagnia canadese Flair Airlines, coinvolta in quello che in aviazione si definisce “bird strike“, un “impatto con uccelli“. Un pilota di linea ha infatti riportato ferite lievi in seguito allo scontro del suo aereo, da poco decollato dall’aeroporto di Toronto, con uno stormo di anatre. Il parabrezza del velivolo si è frantumato dopo il violento impatto, colpendo il povero malcapitato.

Il volo decollato da Toronto e l’impatto con lo stormo di anatre

Il volo in questione era il numero F8641, in partenza dall’aeroporto internazionale di Toronto-Pearson nella giornata di giovedì 24 ottobre. La notizia è stata resa pubblica solo nelle ultime ore.

L’aereo, un Boeing 737 MAX 8, stava eseguendo un servizio programmato diretto all’aeroporto internazionale di Winnipeg Richardson. Lo riporta il sito AviationSource News.

L'episodio ha coinvolto un volo di linea della compagnia canadese low-cost Flair Airlines

L’incidente è avvenuto subito dopo l’autorizzazione al decollo trasmessa dalla pista 33L dell’aeroporto della città in Canada.

Durante le fasi iniziali di salita, si è infatti verificato l’impatto, con almeno uno dei volatili che ha colpito il parabrezza in maniera violenta, sfondandolo.

Alcuni frammenti di vetro si sono rotti, penetrando così all’interno della cabina di pilotaggio.

L’atterraggio d’emergenza dell’aereo

Subito l’equipaggio di volo ha trasmesso una chiamata di urgenza, richiedendo un rientro precauzionale al Toronto-Pearson.

È stato anche necessario richiedere assistenza per trainare l’aereo fino al gate, a causa della ridotta visibilità anteriore dovuta al parabrezza danneggiato.

Un successivo rapporto del Transportation Safety Board canadese ha confermato che almeno un volatile avrebbe colpito il vetro, causando il danno.

Cosa è un bird strike

Un bird strike è un evento in cui uno o più uccelli impattano accidentalmente contro un aereo in volo (o durante le fasi di decollo e atterraggio).

L’evento può rappresentare un rischio significativo per la sicurezza di un aereo, poiché può danneggiare parti cruciali del velivolo, come i motori o il parabrezza.

Gli aeroporti di tutto il mondo adottano diverse misure preventive per arginare il fenomeno, come l’uso di dispositivi sonori e falchi addestrati, in modo da ridurre la presenza di volatili nelle vicinanze.