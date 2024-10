Passeggero molesto sul volo Ryanair Valencia-Milano, l'accusa dei viaggiatori e aereo che rientra in Spagna

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un volo Ryanair partito da Valencia e diretto a Milano Malpensa è rientrato in Spagna a causa della presenza a bordo di un passeggero alquanto molesto. Secondo quanto ricostruito, un uomo ha dato in escandescenze creando problemi all’interno del velivolo, tanto che il comandante è stato costretto a tornare indietro per farlo scendere.

Volo Ryanair Valencia-Milano torna indietro per un passeggero molesto

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre, a bordo del volo FR7471 di Ryanair partito da Valencia e diretto a Milano Malpensa.

Stando alla ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, l’aereo è decollato alle 13.59 dalla città spagnola, ma dopo circa venti minuti il Boeing 737 ha invertito la rotta ed è tornato indietro, atterrando allo stesso aeroporto di Valencia alle 14.42.

Fonte foto: ANSA

Qui è stato fatto scendere un passeggero molesto, che con i suoi comportamenti aveva indotto il comandante a decidere di tornare indietro.

L’uomo è stato preso in consegna dalla Guardia Civil e il volo è poi ripartito alla volta dell’Italia, arrivando a Malpensa alle 17.10.

Il racconto e le accuse dei viaggiatori

Secondo le testimonianze dei passeggeri raccolte da Varesenews, l’uomo avrebbe dato in escandescenze, urlando senza controllo e rifiutando gli inviti alla calma da parte del personale di bordo.

L’uomo, a quanto pare italiano, “beveva birra” e “ascoltava musica ad alto volume”. Si sarebbe anche messo a infastidire alcune donne e avrebbe tentato di accendersi una sigaretta.

Già in fase di decollo si sarebbe slacciato la cintura di sicurezza tentando di muoversi dal suo posto. Poi, una volta capito che l’aereo stava tornando indietro, ha iniziato a bestemmiare e a urlare “voglio andare a Milano”.

Diversi passeggeri hanno contestato il comandante del volo perché, dicono, il passeggero molesto avrebbe dato problemi e mostrato segni di instabilità già prima dell’imbarco e quindi non andava fatto salire sull’aereo.

Le scuse di Ryanair

In una nota Ryanair spiega che “l’equipaggio ha preallertato la polizia locale che ha accolto l’aereo all’arrivo e ha allontanato il passeggero prima che il volo proseguisse per Milano“.

“Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri – dice la compagnia aerea low cost – per qualsiasi inconveniente causato dal comportamento indisciplinato di questo passeggero, che era al di fuori del controllo di Ryanair. Ora la questione spetta alla polizia locale”.