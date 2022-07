Stop al gas russo, il piano Ue per ridurre i consumi il prossimo inverno: cosa prevede la bozza

I Paesi europei si stanno preparando al taglio totale delle forniture di gas da parte della Russia per via delle sanzioni economiche per la guerra in Ucraina. L’Unione Europea sta lavorando ad un piano per ridurre in consumi nel prossimo inverno, spiegando che tra ottobre e marzo si possono ottenere grandi risparmi “con fonti alternative e campagne mirate”.

Stop al gas russo, il piano Ue per ridurre i consumi

La Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen si appresta a chiedere agli Stati membri di ridurre il consumo di gas invitando i governi a dare incentivi per questo obiettivo. L’obiettivo del piano è ridurre di un terzo l’impatto dello stop totale delle forniture di gas dalla Russia.

Il piano per ridurre la domanda di gas in Europa verrà presentato ufficialmente il prossimo 20 luglio, ma intanto è stata diffusa la bozza del documento messo a punto dalla Commissione Ue.

La bozza del piano Ue per ridurre i consumi di gas

Nella bozza del documento preparato dalla Commissione europea, visionato dall’Ansa, si citano le simulazioni effettuate dall’Associazione europea degli operatori del gas (Entsog), secondo cui “la carenza di gas, in caso di interruzione totale dalla Russia a partire da luglio, porterebbe a un tasso di riempimento degli stock probabilmente inferiore all’obiettivo dell’80% stabilito per novembre dal nuovo regolamento Ue sugli stoccaggi”.

Secondo le stime dell’Entsog, lo stoccaggio di gas in Europa per il prossimo inverno “potrebbe essere al 65-71%“. Per questo è necessario ridurre la domanda di gas nei Paesi membri della Ue.

Nella bozza del documento, intitolato “Risparmiare gas per un inverno sicuro”, si legge che, tra ottobre e marzo, si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento e attraverso “campagne di risparmio di gas mirate alle famiglie“.

Piano Ue per ridurre i consumi di gas, cosa prevede la bozza

Nella bozza del piano Ue si invitano i governi a prendere misure per ridurre i consumi di gas. A partire da una campagna mirata di sensibilizzazione per indurre le famiglie ad abbassare di un grado il termostato delle case.

Nel documento viene inoltre prevista “la riduzione del riscaldamento di edifici pubblici, uffici, edifici commerciali (in particolare grandi edifici) a 19 gradi” laddove sia “tecnicamente fattibile e applicabile”.

I governi dovrebbero poi mettere a punto degli incentivi rivolti alle imprese, come “l’idea di aste o gare d’appalto per incentivare la riduzione del consumo da parte dei consumatori industriali, consentendo alle industrie di offrire una riduzione del consumo di gas in cambio di una compensazione”.