Stop al bonus sociale bollette dal 1 aprile 2024: aumenti in vista sulla luce, come cambiano i requisiti

Dal 1 aprile 2024 stop al bonus sociale bollette, il contributo straordinario destinato alle famiglie italiane a basso reddito nato come misura di sostegno momentanea per il pagamento del servizio luce. In tante case, quindi, dopo la Pasqua ci saranno significativi aumenti in bolletta, rendendo di fatto più costose le utenze elettriche rispetto ai trimestri precedenti. Il bonus sociale torna quindi alla sua formulazione ordinaria, con i requisiti specifici validi precedentemente agli ultimi mesi del 2023.

Fine del bonus sociale bollette ad aprile 2024: ecco i requisiti e a chi spetta

Fra alcuni giorni, quindi, molte famiglie italiane vedranno aumentare le bollette della luce in quanto il contributo straordinario, destinato alle famiglie a basso reddito, non sarà più erogato.

Il beneficio extra, noto come “bonus energia elettrica per disagio economico”, era stato introdotto dal Governo nel 2023 e confermato fino al primo trimestre del 2024.

Il bonus sociale bollette straordinario viene interrotto dal 1 aprile 2024, ritornando ai parametri ordinari

Il bonus energia elettrica non sarà totalmente cancellato, bensì tornerà ai livelli ordinari, parametrati in base a quelli precedenti all’ultimo trimestre del 2023.

I nuovi requisiti per il bonus sociale bollette 2024

Il bonus sociale sulle bollette è destinato alle famiglie in difficoltà economica, con specifici criteri di reddito. Si includono:

– ISEE inferiore a 9.530 euro per famiglie con meno di quattro figli;

– ISEE inferiore a 20.000 euro per famiglie con più di quattro figli.

Nel 2024, anche famiglie con redditi tra 9.530 e 15.000 euro possono richiederlo, ottenendo l’80% dell’importo previsto dalla legge. Le misure, comunicate da Arera il 10 gennaio 2024, si applicano alle famiglie in situazioni particolarmente difficili.

Importi del bonus sociale bollette 2024

Dal 1 aprile 2024, il bonus elettrico varia a seconda delle dimensioni del nucleo familiare. Senza il contributo straordinario, gli importi sono i seguenti:

Nucleo familiare composto da 1-2 componenti: bonus annuale di 142,74 euro e bonus mensile di 11,7 euro.

Nucleo familiare composto da 3-4 componenti: bonus annuale di 183,00 euro e bonus mensile di 15,0 euro.

Nucleo familiare composto da più di 4 componenti: bonus annuale di 201,30 euro e bonus mensile di 16,5 euro.

Per richiedere il bonus bollette, non è necessario presentare alcuna domanda. L’INPS comunica direttamente ai gestori del servizio elettrico la situazione delle famiglie beneficiarie.

I richiedenti devono solo presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’Isee 2024. Successivamente, l’INPS invia le informazioni al Sistema Informativo Integrato che trasmette i dati ai fornitori di energia elettrica, acqua e gas.