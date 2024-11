Steve Bannon pronto a scaricare Giorgia Meloni: "Aveva scommesso che Donald Trump non sarebbe più tornato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Attacco a Meloni. Steve Bannon, l’ex stratega di Trump, intima a Meloni di tornare su posizioni più vicine a quelle del prossimo presidente degli Usa, soprattutto sull’Ucraina.

Steve Bannon attacca Meloni

Steve Bannon, ex stratega di Trump e presentatore del podcast War Room, tra i più famosi nel movimento Make America Great Again (Maga) che sostiene il prossimo presidente, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, parlando soprattutto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Nel movimento qui, pensano che Meloni si è quasi trasformata in una Nikki Haley. Comunque penso che il suo atteggiamento cambierà con l’arrivo del presidente Trump, che la convincerà. E che i Paesi della Nato saliranno a bordo abbastanza rapidamente” ha detto Bannon.

Fonte foto: ANSA Donald Trump e Steve Bannon alla Casa Bianca

“Altrimenti, se crede davvero a quello che ha detto negli ultimi anni, dovrebbe essere pronta con gli altri in Europa a metterci i soldi, a staccare assegni grandi quanto i discorsi. Noi del movimento Maga siamo irremovibili, vogliamo tagliare al 100% i fondi per l’Ucraina alla Camera” ha continuato l’ex stratega di Trump.

L’Ucraina e l’Europa

Bannon ha poi continuato parlando dell’Ucraina e dei dazi commerciali che Trump vorrebbe imporre su tutte le merci europee: “Trump dirà che vuole la pace in Ucraina. Non parlo per lui, ma è evidente che vuole porre fine a questa semi-ossessione di spingere la Nato quasi in territorio russo. Lui non l’appoggerà, ma lei l’ha fatto, è stata al gioco.”

“Non abbiamo bisogno di aiuto da nessuno in Europa. I populisti hanno preso questo Paese, Trump è un grande leader e sono certo che sarà magnanimo, ma il movimento Maga, che è più a destra di Trump, dirà che l’Europa non ha fatto nulla per gli Stati Uniti” ha avvertito Bannon.

“Non pagheremo per la vostra difesa mentre lasciamo che ci colpiate con accordi commerciali sbilanciati. Sì, i dazi stanno arrivando, dovrete pagare per avere accesso al mercato Usa. Non è più gratis, il libero mercato è finito, perché l’Europa ha abusato di noi, come hanno fatto gli altri alleati” ha poi concluso l’ex stratega di Trump.

Chi è Steve Bannon

Steve Bannon è stato il capo stratega e amministratore delegato della prima campagna elettorale di Donald Trump, nel 2016. Era prima stato produttore cinematografico e membro del CdA di Cambridge Analytica.

È stato tra i maggiori sostenitori del movimento Alt-Right, la destra alternativa americana che ha sostenuto fortemente le candidature di Donald Trump e dei politici a lui vicini, anche grazie alla direzione del giornale on-line Breitbart News e del podcast War Room.

Trump gli ha concesso la grazia presidenziale nel 2020 sollevandolo dalle accuse di frode e cospirazione. È stato comunque condannato nel 2022 per oltraggio al Congresso, reato per cui ha scontato 4 mesi di carcere.