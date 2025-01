Steve Bannon contro Elon Musk, l'ex consigliere di Donald Trump: "Vuole solo i soldi, è malvagio, va fermato"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Elon Musk? “Va cacciato entro l’insediamento (di Donald Trump, ndr). Non avrà un pass blu con pieno accesso alla Casa Bianca”. Parola di Steve Bannon. L’ex consigliere del tycoon, suo braccio destro durante la trionfale campagna elettorale del 2016, ha le idee chiare a proposito del patron di Tesla, che sarà a capo di un dipartimento per l’efficienza governativa nella nuova amministrazione Trump. Il terreno di scontro tra i due riguarda soprattutto il tema dell’immigrazione: “È una persona davvero malvagia. Fermarlo è diventata per me una questione personale”, ha spiegato Bannon.

L’attacco di Steve Bannon a Elon Musk

Bannon, uscito dal carcere nei mesi scorsi dopo una condanna per oltraggio alla corte, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera di non sopportare più Musk: “Prima, dal momento che ha messo così tanti soldi, ero pronto a tollerarlo. Ora non più”, ha detto.

Cuore della contesa, sul fronte dell’immigrazione, sono i cosiddetti visti H1B per immigrati specializzati e di talento, di cui il Ceo di SpaceX si è detto sostenitore (salvo poi cambiare idea e specificare che andrebbero riformati).

Fonte foto: ANSA Steve Bannon alla prigione federale di Danbury, in Connecticut

Non solo. Come scritto da Maggie Haberman sul New York Times, lo stesso Trump si lamenterebbe con la gente del fatto che Musk è “un po’ troppo presente“. Il repubblicano ha però dato ragione al milionario sui visti, nonostante il 67% del suo elettorato sia sulla carta ostile alla misura.

“Il problema – ha dichiarato Bannon nell’intervista al Corriere – è che i tecno-feudatari li usano a proprio vantaggio e la gente è furiosa. Il 76% degli ingegneri a Silicon Valley non sono americani. È una parte centrale del riprenderci la nostra economia. Sono i lavori migliori, e neri e ispanici non vi hanno accesso”.

Lo stratega ha anche raccontato di aver “buttato fuori dalla Casa Bianca” Musk “ogni giorno per 30 giorni di seguito” nel 2017, quando l’imprenditore stava cercando di ottenere sussidi per alcuni lavoratori di Tesla: “Non ho bisogno di parlare con Elon Musk, so a cosa mira”.

Il rapporto tra Donald Trump e Giorgia Meloni

Nel corso del colloquio con la giornalista Viviana Mazza, Bannon ha parlato anche del rapporto tra Trump e Giorgia Meloni, spiegando che il presidente eletto ha un’alta considerazione di lei.

“Sono certo che lei gli ha parlato anche della situazione in Ucraina (nel corso dell’ultimo incontro a Mar-a-lago, ndr). Mi rendo conto che c’è la questione iraniana, ma l’Ucraina è una delle cose più urgenti. Penso che Trump rispetti la comprensione di Meloni della situazione ucraina”.

Poi, tornando sul ruolo di Musk su questo fronte: “Sono certo che Marco Rubio, Scott Bessent, Waltz e altri nell’apparato di sicurezza nazionale di Trump ritenessero inappropriato avere Musk nelle vicinanze di tutto ciò”.

Chi è Steve Bannon

Steve Bannon, nato nel 1953 a Norfolk, in Virginia, è un politico, stratega e imprenditore statunitense. Ex banchiere di Goldman Sachs, ha diretto il sito Breitbart News, noto per le sue posizioni conservatrici e populiste.

Diventato una figura di spicco dell’alt-right americana e del movimento Maga (Make America Great Again), è stato consigliere di Trump durante la campagna elettorale del 2016 e nei primi mesi della sua presidenza. Dopo aver lasciato la Casa Bianca nel 2017, ha lavorato per unire i movimenti populisti e sovranisti in Europa.

Figura controversa, è stato coinvolto in diverse inchieste legali, tra cui un’accusa di frode legata a una raccolta fondi per il muro al confine con il Messico. Nel 2022 è stato condannato a 4 mesi di reclusione e una multa per oltraggio al Congresso, a causa di dichiarazioni offensive verso i rappresentanti e i senatori