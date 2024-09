Stefano Bandecchi si allea con il centrodestra per le Regionali: chi è il leader di Alternativa Popolare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Svolta nel centrodestra. Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi si è alleato con il centrodestra a livello nazionale per le prossime elezioni regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna.

Bandecchi si allea con il centrodestra

Il centrodestra ha un nuovo alleato. Il partito Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi ha raggiunto un accordo a livello nazionale con la coalizione di Governo in vista delle elezioni regionali.

“Il centrodestra ha raggiunto un accordo politico nazionale con Alternativa Popolare. Grazie a questa intesa Ap porterà il proprio contributo alla coalizione per le prossime elezioni regionali che si terranno in Liguria, Umbria e Emilia Romagna”. Scrivono in un comunicato Giovanni Donzelli (FdI), Francesco Battistoni (FI), Alessandro Colucci (Noi Moderati), il vicesegretario della Lega Claudio Durigon, il presidente dell’Udc Antonio De Poli e il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi.

Fonte foto: ANSA Bandecchi durante una conferenza stampa nell’aula magna dell’Unicusano

“L’intesa arriva al termine di un lungo e proficuo confronto fra i partiti nel quale si è discusso di come allargare le forze politiche di centrodestra su programmi condivisi con l’obiettivo di ampliare da un lato la base elettorale e, dall’altro, di affrontare con una visione comune di priorità le prossime sfide regionali” continua la nota.

Le elezioni regionali in Liguria, Emilia Romagna e Umbria

Il Governo è atteso da una serie di elezioni regionali molto delicate. Le prime saranno quelle in Liguria, dove dovrà difendere la propria maggioranza dopo l’inchiesta che ha fatto dimettere il presidente Toti, leader di Noi Moderati.

Seguiranno sicuramente le elezioni in Emilia Romagna, storica regione roccaforte del centrosinistra dove la coalizione di governo spera di strappare una vittoria inaspettata.

Ancora incerta la data delle elezioni in Umbria, altra regione storicamente di sinistra strappata dal centrodestra a sorpresa quattro anni fa. Proprio per questa contesa elettorale potrebbe essere cruciale il ruolo di Bandecchi e di Alternativa Popolare.

Chi è Stefano Bandecchi

Stefano Bandecchi è un imprenditore che ha operato nel mondo della ristorazione e del turismo. Il suo successo maggiore è stato però la fondazione dell’Università telematica Niccolò Cusano. È stato presidente della squadra di calcio della Ternana fino al 2023.

Come politico è stato per anni sostenitore del Movimento Sociale Italiano. È stato tra i più grandi finanziatori di Forza Italia ma ha supportato economicamente anche politici di centro e di centro sinistra.

Aderisce nel 2017 ad Alternativa Popolare, partito fondato da Angelino Alfano. Nel 2022 viene eletto coordinatore nazionale e tenta un’alleanza con le liste di Azione e Italia Viva alle elezioni politiche, mai realizzatasi.

Nel 2023, infine, vince il ballottaggio a sindaco di Terni contro Orlando Masselli del centrodestra, ribaltando il risultato del primo turno.