Stefano Bandecchi sputa acqua in faccia a un cittadino davanti al Comune: "Provocatore, ti avevo avvisato"

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, come promesso, si è presentato sotto Palazzo Spada, sede dell’amministrazione comunale della città umbra, ed ha sputato acqua addosso all’opinionista sportivo Enrico Maggiolini.

Stefano Bandecchi sputa acqua a Enrico Maggiolini

I due protagonisti della vicenda si sono dati appuntamento per le ore 17 di giovedì 5 settembre a Palazzo Spada.

Non appena si sono incrociati, Bandecchi ha sputato per due volte dell’acqua, bevuta da una bottiglietta, in faccia all’opinionista. Poi sono partiti insulti e minacce.

Bandecchi ha puntato il dito contro Maggiolini, accusandolo di essere “un provocatore politico”. Il cittadino non ha reagito e la discussione è scemata innanzi agli agenti della polizia locale e alle guardie del corpo del sindaco.

Le frizioni tra il sindaco e l’opinionista

Le frizioni tra i due sono cominciate sui social. Maggiolini aveva scritto a Bandecchi su Instagram invitandolo a un incontro sotto la sede del Comune per avere un faccia a faccia.

Il primo cittadino ha colto l’occasione al balzo ed ha promesso: “Lei chiede, io sputo”. Detto, fatto. Anche la conversazione online è presto degenerata. Bandecchi: “Mi stia di m**da e faccia ciò che desidera”. “Altrettanto”, la replica di Maggiolini.

Gli sputi verso i tifosi della Ternana

Non è la prima volta che Bandecchi si rende protagonista di un gesto simile. Era già accaduto nel febbraio 2023, quando era presidente della Ternana.

Al termine di un match con il Cittadella, in cui la squadra umbra fu sconfitta, Bandecchi andò allo scontro con alcuni tifosi presenti sugli spalti, sputando verso di loro.

“Prima di qualsiasi altra cosa io sono un uomo come ogni altro, se mi sputano in tre io non solo sputo a mia volta, ma dico anche che se non ci fossero state le barriere avrei dato loro due schiaffi. Ora me ne vado a casa, chi vuole venire venga”, affermò Bandecchi a caldo in conferenza stampa, dopo l’incontro teso avuto con i tifosi della Ternana.