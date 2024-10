Stazione di Siena allagata, scuole chiuse dalla sindaca: treni bloccati, le immagini della bomba d'acqua

Un violento temporale si è abbattuto su Siena, provocando allagamenti e disagi in diverse aree della città. La stazione ferroviaria è stata completamente sommersa dall’acqua, con i binari non più visibili e i sottopassi trasformati in torrenti. A causa dell’emergenza, Trenitalia ha annunciato la sospensione di tutti i treni fino alle 12 di venerdì 18 ottobre, lasciando i pendolari e i viaggiatori bloccati. Al momento non sono previsti servizi sostitutivi di autobus, poiché le strade principali sono anch’esse inondate, rendendo difficoltoso lo spostamento in tutta la città. Di fronte alla gravità della situazione, la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per venerdì 18 ottobre.

Maltempo a Siena, stazione allagata e scuole chiuse

Come riporta Ansa, il Comune di Siena, in collaborazione con la Protezione Civile e la Polizia Municipale, ha attivato le squadre di emergenza per monitorare i punti più critici della città.

Diversi tratti stradali, come via dei Cappuccini, via Aldo Moro e Strada delle Grondaie, sono stati chiusi al traffico per allagamenti.

Fonte foto: ANSA

La stazione di Siena allagata

Altre strade, pur non essendo chiuse, risultano difficili da percorrere a causa della grande quantità di acqua accumulata, con smottamenti segnalati in alcune zone.

Molte abitazioni senza corrente elettrica

Le autorità locali hanno esortato i cittadini a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, invitandoli a evitare l’uso delle auto per non ostacolare i mezzi di soccorso e le squadre di operai al lavoro.

La Protezione Civile ha anche fornito numeri d’emergenza per segnalare situazioni critiche o danni.

La pioggia torrenziale ha lasciato molte abitazioni senza corrente elettrica, aggravando ulteriormente le difficoltà delle famiglie colpite.

I danni a Campiglia Marittima e nel resto della Toscana

Non solo la città di Siena è stata colpita, ma anche i comuni limitrofi, con allagamenti e rallentamenti segnalati su importanti arterie come l’Autopalio.

La bomba d’acqua ha causato oltre 97 millimetri di pioggia in poche ore a Sovicille, un dato che evidenzia l’eccezionalità dell’evento. Le previsioni indicano ulteriori piogge nelle prossime ore, mantenendo alta l’allerta in tutta la Toscana.

A Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, il maltempo ha causato danni pesantissimi. Un uomo, travolto dall’impeto dell’acqua, si è salvato aggrappandosi a dei cartelli stradali prima di essere soccorso.